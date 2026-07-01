5 món canh cua thanh mát, ngọt nước, giải nhiệt ngày hè, ăn đến đâu hết cơm đến đó

Theo bảng thành phần thực phẩm của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cua đồng cung cấp protein, canxi, phốt pho cùng nhiều khoáng chất như sắt và kẽm. Đặc biệt, nước cua có vị ngọt tự nhiên, ít chất béo. Vào ngày hè nóng bức, mọi người có thể chế biến các món canh thanh mát từ cua đồng để đổi vị cho mâm cơm gia đình dưới đây:

Canh cua thiên lý

Hoa thiên lý có vị ngọt nhẹ, hương thơm đặc trưng rất hợp với vị thanh của cua đồng.

Nguyên liệu: 150g thiên lý, 200gr cua đồng, hành khô. Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, bột canh, mì chính.

Cách làm: Cua sơ chế sạch, để gạch ra riêng, còn thịt cua đem xay nhuyễn lọc lấy nước cua. Phi thơm hành khô, gạch cua rồi cho vào nồi nước. Khi riêu cua nổi thành tảng, cho hoa thiên lý vào, nấu thêm khoảng 1–2 phút rồi nêm gia vị vừa ăn.

Canh cua nấu bầu

Nguyên liệu: 300gr cua đồng, nửa quả bầu, thì là, hành. Gia vị hạt nêm, muối, mì chính

Cách làm: Đun nước cua đến khi riêu nổi, cho bầu thái mỏng vào nấu khoảng 2 phút. Cuối cùng thêm hành lá và thì là đã thái nhỏ, rồi tắt bếp.

Canh cua khoai sọ rau rút

Đây là món canh được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt béo của riêu cua kết hợp với khoai sọ bùi và rau rút giòn thơm.

Nguyên liệu: 250g cua đồng xay nhuyễn; 300gr khoai sọ; 200gr rau rút. Hành khô, dầu ăn, gia vị.

Cách làm:

Hành khô bóc vỏ, thái lát, phi vàng rồi vớt ra để ráo dầu. Rau rút nhặt lấy phần non, rửa sạch, để ráo. Khoai sọ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút, rửa sạch rồi để ráo.

Cua đồng xay hòa với nước, lọc qua rây 1–2 lần để lấy nước và thịt cua, bỏ bã. Thêm chút muối, khuấy đều rồi đun lửa nhỏ. Khi riêu cua nổi lên, nhẹ nhàng vớt riêng ra đĩa.

Cho khoai sọ vào nồi nước cua, nấu đến khi chín mềm, nêm gia vị vừa ăn. Tiếp tục cho rau rút vào, đun sôi lại khoảng 1 phút rồi tắt bếp. Múc canh ra bát, thêm riêu cua và rắc hành phi lên trên. Canh có vị ngọt thanh từ cua, khoai sọ bở mềm, rau rút giòn thơm, rất thích hợp cho bữa cơm ngày hè.

Canh cua nấu bí xanh

Nguyên liệu: 200gr cua đồng, nửa quả bí, hành khô, hành hoa. Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, bột canh, mì chính

Cách làm: Sơ chế cua, để gạch ra riêng, xay nhuyễn thịt cua rồi lọc lấy nước. Phi thơm hành khô và cho gạch cua vào phi thơm rồi đun sôi nồi nước cua, cho bí xanh đã nạo sợi vào. Nêm lại gia vị vừa miệng khi nước canh sôi trở lại là được.

Canh cua nấu riêu

Canh cua nấu riêu thích hợp khi ăn kèm với các loại rau thơm và bún.

Nguyên liệu: 300 gr cua, 4-5 quả cà chua, 1 quả me, hành khô, hành lá, thì là, rau dăm. Gia vị: dầu ăn, hạt nêm, mì chính.

Cách làm:

Cà chua bổ múi cau, hành, dăm, thì là thái nhỏ. Cua bóc vỏ mai, phần mai khều lấy gạch, phần thịt cua để riêng. Xay nhuyễn phần thịt cua rồi lục lấy nước, đổ vào nồi đun sôi. Khi nồi riêu sôi thêm 2 quả me chua vào đun, me chín nổi lên thì vớt chắt lấy nước chua bỏ vỏ.

Tiếp đó, hành khô băm nhỏ phi thơm, cho cà chua vào xào chín tới. Đổ phần cà chua đã phi thơm vào nồi nước riêu khi đang sôi và nêm gia vị vừa miệng. Đun thêm khoảng 5 phút khi nồi riêu đã chín, bạn cho thêm hành, rau dăm và tắt bếp.

Mẹo chọn cua đồng ngon

+ Chọn cua còn sống, bò khỏe. Cua cái thường nhiều gạch hơn so với cua đực.

+ Quan sát mai cua có màu nâu sẫm, yếm chắc, càng còn nguyên vẹn.

+ Không chọn cua có mùi lạ hoặc đã chết vì dễ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Lưu ý khi chế biến cua đồng

Cua đồng được làm sạch khi chế biến sẽ làm món ăn thêm thơm ngon

Cua cần được làm sạch và nấu chín hoàn toàn để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Nếu tự xay cua, nên lọc kỹ để loại bỏ mảnh vỏ.

Với những người có tiền sử dị ứng hải sản hoặc mắc bệnh gout nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.