Hai sai lầm nấu ăn có thể 'rước độc'

Thời tiết oi bức của mùa hè là điều kiện lý tưởng để các loại vi sinh vật, vi khuẩn phát triển mạnh mẽ, khiến thức ăn ôi thiu nhanh hơn. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), chỉ ra hai sai lầm khi nấu nướng và bảo quản thực phẩm vào mùa nóng, gây hại sức khỏe.

Hâm đi hâm lại thức ăn

Nhiều người có thói quen nấu nhiều, ăn không hết lại cất vào tủ lạnh, sau đó đun lại để ăn ngày hôm sau. Việc đun sôi lại chỉ có thể tiêu diệt được một phần vi khuẩn thông thường, nhưng một số độc tố do vi khuẩn sinh ra trước đó hoàn toàn không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao. Chưa kể, việc đun đi đun lại bằng nhiệt quá nhiều lần sẽ làm biến chất, tiêu hủy sạch các chất dinh dưỡng, vitamin trong thực phẩm, đồng thời làm tăng mầm mống gây ung thư.

Một số món như cá, thịt rán sẽ bị khô và hao hụt dinh dưỡng, chưa kể còn ngấm thêm dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe. Hoặc cơm trắng, nếu hâm lại, dù không ôi thiu nhưng cũng không còn thơm ngon. Đặc biệt, các món canh, sốt hay xào chế biến cùng các loại rau không nên để qua đêm vì dễ gây hại.

Cách tốt nhất là nấu lượng vừa đủ, hạn chế hâm lại nhiều lần.

Nấm sau khi nấu chín nếu để qua đêm sẽ dễ tích tụ nitrit. Ảnh: Bùi Thủy

Không che đậy cẩn thận

Trong môi trường nóng ẩm, thức ăn không che đậy cẩn thận có thể bị nhiễm khuẩn hoặc các loại côn trùng như ruồi, gián, kiến. Thức ăn để tủ lạnh cũng cần che đậy để không bị ám mùi, lây nhiễm khuẩn chéo giữa thực phẩm sống và chín.

Do đó, bạn nên nấu vừa đủ ăn trong ngày để hạn chế tích trữ. Thức ăn sau khi nấu chín nếu chưa dùng ngay hoặc cần cất trữ phải được bảo quản trong hộp kín có nắp đậy cẩn thận và đưa vào tủ lạnh sớm.

Chuyên gia khuyến cáo mọi người cần ăn uống vệ sinh, "ăn chín, uống sôi" trong mùa hè. Khi xuất hiện tình trạng nôn ói hoặc tiêu chảy liên tục, nhiều lần sau khi ăn, đau quặn bụng dữ dội từng cơn cần đi khám để tránh nguy cơ ngộ độc.