5 mùi thơm phổ biến âm thầm gây hại thận

Bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Đài Loan) cho biết mọi người thường nghĩ các yếu tố gây hại cho thận chủ yếu là chế độ ăn nhiều muối, nhiều đường, uống ít nước hoặc các bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng một số mùi hương quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ đối với thận.

Theo bác sĩ Hong, nhiều sản phẩm tạo mùi chứa chất hóa dẻo (phthalates), chất cố định hương hoặc các hạt bụi mịn PM2.5. Việc tiếp xúc hoặc hít phải các chất này trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, ông khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý với một số loại mùi phổ biến thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Mùi dầu mỡ khi nấu ăn: Tăng nguy cơ ung thư phổi và bệnh thận mạn

Mùi thơm khi xào nấu ở nhiệt độ cao thực chất được tạo ra từ quá trình phân hủy chất béo. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Occupational and Environmental Medicine mà bác sĩ Hong Yongxiang dẫn lại, khói dầu mỡ chứa các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). Việc hít phải trong thời gian dài không chỉ làm tăng nguy cơ hen suyễn, ung thư phổi mà còn có thể liên quan đến bệnh thận mạn tính.

Mùi hương nhang: Nguy cơ xơ cứng động mạch, suy giảm chức năng thận

Nhang và các loại hương liệu như gỗ đàn hương thường được sử dụng để tạo cảm giác thư giãn, tăng khả năng tập trung hoặc khử mùi. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hong, khi cháy, các sản phẩm này tạo ra lượng lớn bụi mịn PM2.5, hydrocarbon thơm đa vòng và kim loại nặng.

Những hạt siêu nhỏ này có thể đi từ phổi vào máu, thúc đẩy quá trình xơ cứng mạch máu và gián tiếp làm suy giảm chức năng thận. Vì vậy, ông khuyến nghị nên đeo khẩu trang hoặc đảm bảo thông gió tốt khi thắp nhang trong thời gian dài.

Tinh dầu thơm và chất khử mùi nhà vệ sinh: Có thể tạo ra formaldehyde độc hại

Để khử mùi trong nhà vệ sinh, nhiều người sử dụng tinh dầu thơm hoặc các loại chất tạo hương. Tuy nhiên, mùi thơm của những sản phẩm này thường đến từ các hợp chất terpene.

Theo nghiên cứu được bác sĩ Hong trích dẫn, trong các không gian kín như nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc ôtô, terpene có thể phản ứng với ozone trong không khí để tạo thành formaldehyde. Đây là chất được biết đến với độc tính đối với gan và thận, đồng thời có thể gây kích ứng đường hô hấp khi tiếp xúc trong thời gian dài.

Nước xả vải: Gây viêm mạn tính, tăng gánh nặng cho thận

Các loại nước giặt có hương thơm lưu lâu trên thị trường thường chứa "chất cố định hương liệu" tổng hợp. Một số nghiên cứu cho thấy trong mùi hương trên quần áo có thể phát hiện nhiều hợp chất hữu cơ bay hơi có hại (như acetaldehyde). Việc tiếp xúc kéo dài có thể góp phần gây viêm mạn tính và làm tăng gánh nặng cho thận.

Nước hoa giá rẻ: Gây rối loạn nội tiết, tổn thương ống thận

Nhiều loại nước hoa và mỹ phẩm giá rẻ thường sử dụng chất hóa dẻo (như phthalates, điển hình là diethyl phthalate – DEP) để tăng khả năng lưu hương. Các chất này có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết, chất chuyển hóa của chúng được đào thải qua nước tiểu và trong một số nghiên cứu được cho là có liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng chức năng ống thận.