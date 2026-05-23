6 thói quen buổi tối âm thầm làm hại thận

Thận là cơ quan âm thầm hoạt động suốt 24 giờ để lọc máu, đào thải độc tố và cân bằng điện giải cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều thói quen phổ biến vào buổi tối lại khiến cơ quan này chịu thêm áp lực mà nhiều người không nhận ra. Các chuyên gia cho biết nếu kéo dài trong nhiều năm, những hành vi tưởng vô hại có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh thận mạn tính.

Uống quá nhiều nước trước giờ ngủ

Nhiều người có thói quen uống nhiều nước vào buổi tối với suy nghĩ giúp thải độc cơ thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thận học, việc nạp lượng lớn nước sát giờ ngủ có thể khiến thận phải tăng cường lọc máu trong thời gian cơ thể cần nghỉ ngơi. Điều này còn gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

Bác sĩ Holly Kramer, chuyên gia thận học tại Đại học Northwestern (Mỹ), cho biết tình trạng mất cân bằng nước kéo dài, dù uống quá ít hay quá nhiều vào buổi tối, đều có thể ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận. Theo Mayo Clinic, nước tiểu quá cô đặc làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Các chuyên gia khuyến cáo nên phân bổ lượng nước đều trong ngày thay vì uống dồn vào buổi tối.

Ăn mặn vào bữa tối

Các món ăn chế biến sẵn, mì gói, đồ muối chua hay đồ ăn vặt nhiều muối thường xuất hiện trong bữa tối hoặc các bữa ăn khuya. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và tạo áp lực lớn hơn lên hệ lọc của thận.

Theo Harvard Health Publishing, tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính. Khi lượng muối dư thừa kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận có thể bị tổn thương, làm suy giảm khả năng lọc chất thải của cơ quan này. Natri dư thừa còn khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và gây áp lực lên tim mạch lẫn thận.

Thức khuya thường xuyên

Nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, hormone và chu kỳ hoạt động của thận. Khi thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc, nhịp sinh học bị rối loạn, kéo theo nguy cơ suy giảm chức năng thận theo thời gian.

Theo National Kidney Foundation (Mỹ), thận vẫn tiếp tục lọc máu trong khi ngủ và quá trình này chịu ảnh hưởng lớn từ đồng hồ sinh học của cơ thể. Chất lượng giấc ngủ kém kéo dài có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính cao hơn.

Ngoài ra, thiếu ngủ còn làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường, vốn là ba yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tổn thương thận.

Nhịn tiểu vào ban đêm

Nhịn tiểu vào ban đêm là thói quen không tốt cho thận.

Không ít người cố nhịn tiểu vì ngại rời khỏi giường hoặc sợ mất ngủ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Saurabh Sethi tại Mỹ, việc giữ nước tiểu quá lâu có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong đường tiết niệu. Nếu tình trạng kéo dài, vi khuẩn có thể lan ngược lên thận và gây nhiễm trùng.

Các chuyên gia cho biết áp lực kéo dài trong bàng quang còn có thể ảnh hưởng đến hệ tiết niệu, làm tăng nguy cơ viêm thận hoặc tổn thương chức năng lọc nếu tái diễn thường xuyên.

Uống rượu hoặc cà phê quá muộn

Rượu bia và caffeine đều có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn. Khi đó, thận phải làm việc nhiều hơn để duy trì cân bằng dịch và điện giải. Đồng thời, các loại đồ uống này còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gián tiếp tác động đến sức khỏe thận.

Theo các chuyên gia, uống rượu gần giờ ngủ đặc biệt không tốt với người có huyết áp cao, tiểu đường hoặc đang có bệnh thận nền.

Tập thể dục cường độ cao sát giờ ngủ

Tập thể dục là tốt, nhưng nếu tập quá nặng vào buổi tối muộn thì lại phản tác dụng.

Các bài tập cường độ cao vào buổi tối muộn có thể kích thích hệ thần kinh, làm tăng nhịp tim và huyết áp, khiến cơ thể khó đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Khi vận động quá sức, thận cũng phải hoạt động nhiều hơn để xử lý các chất chuyển hóa sinh ra trong quá trình tập luyện.

Theo các chuyên gia, việc tập quá nặng kéo dài, đặc biệt trong tình trạng mất nước, còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Vì vậy, nên hoàn thành các bài tập cường độ cao trước giờ ngủ khoảng 2-3 tiếng.

Khi nào cần đi khám?

Các bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra chức năng thận nếu thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu như tiểu đêm nhiều, phù chân tay, nước tiểu sẫm màu, đau lưng vùng thắt lưng hoặc mệt mỏi kéo dài.

Để bảo vệ thận, nên ngủ đủ giấc, uống nước hợp lý, hạn chế ăn mặn vào buổi tối và tránh lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì đều đặn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tổn thương thận trong tương lai.