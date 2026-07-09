5 món ăn dưỡng sinh từ rau đay giúp thanh nhiệt, nhuận tràng

1. Công dụng của rau đay

Theo bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, rau đay có vị ngọt, tính hàn, quy vào kinh tỳ và đại trường, có tác dụng thanh nhiệt, giải thử (giải nóng mùa hè), nhuận tràng, sinh tân dịch và lợi tiểu.

Vào mùa hè, thời tiết nóng bức khiến cơ thể dễ mất nước, nóng trong, táo bón hoặc nổi mụn. Rau đay với tính mát và lượng chất nhầy tự nhiên giúp làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột và giảm tình trạng táo bón.

Theo y học hiện đại, rau đay giàu chất xơ, vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate, canxi, kali, magiê và các hợp chất chống oxy hóa. Chất nhầy trong rau giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, trong khi chất xơ góp phần cải thiện hệ vi sinh đường ruột và giảm nguy cơ táo bón.

2. Một số món ăn dưỡng sinh từ rau đay

Canh rau đay nấu cua đồng

Nguyên liệu: 200g rau đay, 200g cua đồng, gia vị vừa đủ.

Cách chế biến: Cua đồng giã hoặc xay lấy nước, nấu đến khi gạch cua nổi và kết lại; cho rau đay thái nhỏ vào, nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Theo Đông y, cua đồng có tính hàn, giúp thanh nhiệt, sinh tân, lợi thủy, khi kết hợp với rau đay tạo thành món ăn giúp giải nhiệt, hỗ trợ nhuận tràng và bổ sung canxi tự nhiên.

Canh rau đay nấu cua đồng giúp giải nhiệt ngày nắng nóng.

Canh rau đay mồng tơi mướp

Nguyên liệu: 150g rau đay, 150g rau mồng tơi, 1 quả mướp, gia vị.

Cách chế biến: Mướp gọt vỏ, cắt miếng, ngâm vào nước muối loãng để tránh bị thâm; đun sôi nước, cho rau mồng tơi và rau đay vào trước, sau đó thêm mướp, nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Đây là món canh giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè. Rau đay và mồng tơi đều chứa nhiều chất nhầy và chất xơ, giúp làm mềm phân, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và giảm nóng trong. Có thể kết hợp nấu món canh này với tôm hoặc cua để tăng giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Canh rau đay nấu tôm

Nguyên liệu: 200g rau đay, 150g tôm tươi, hành tím, gia vị.

Cách chế biến: Tôm bóc vỏ, băm hoặc giã nhỏ rồi xào sơ; thêm nước, đun sôi, khi tôm gần chín thì cho rau đay vào, nấu chín và nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Tôm bổ sung protein chất lượng cao, kẽm, selen và một lượng canxi nhất định; rau đay giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa. Món ăn thích hợp cho người suy nhược, người cao tuổi hoặc trẻ em.

Canh rau đay nấu tôm thích hợp cho người suy nhược, người cao tuổi.

Cháo rau đay thịt băm

Nguyên liệu: 80g gạo tẻ, 100g thịt nạc băm, 100g rau đay, gia vị.

Cách chế biến: Nấu cháo nhừ, cho thịt băm vào khuấy đều. Khi cháo gần chín, thêm rau đay thái nhỏ vào, nấu thêm vài phút rồi nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Món cháo dễ tiêu, cung cấp năng lượng và chất xơ, phù hợp với người mới ốm dậy, người cao tuổi hoặc người bị táo bón.

Canh rau đay nấu hến

Nguyên liệu: 200g rau đay, 200g thịt hến, hành khô, gia vị.

Cách chế biến: Hến luộc lấy thịt, xào thơm với hành; dùng nước luộc hến làm nước canh, cho rau đay vào nấu chín rồi thêm thịt hến.

Công dụng: Theo Đông y, hến có tính hàn, giúp thanh nhiệt, lợi thủy; kết hợp với rau đay giúp giải nhiệt, hỗ trợ lợi tiểu và bổ sung khoáng chất.

3. Những lưu ý khi sử dụng rau đay

Để phát huy lợi ích của rau đay, bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương khuyến cáo người dân nên ăn rau đay khi còn tươi; không nên nấu quá lâu vì có thể làm giảm hàm lượng vitamin C. Người có tỳ vị hư hàn, thường xuyên lạnh bụng hoặc tiêu chảy nên ăn với lượng vừa phải.

Người mắc bệnh thận cần kiểm soát kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng rau phù hợp.

Những nhóm người có thể bổ sung rau đay gồm: Người hay bị nóng trong, táo bón; người ăn ít rau, ít chất xơ; người lao động ngoài trời, dễ mất nước; người cao tuổi có nhu động ruột chậm; người cần tăng cường rau xanh trong chế độ ăn. Đồng thời, cần kết hợp rau đay với chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và vận động hợp lý để tăng hiệu quả phòng ngừa táo bón.