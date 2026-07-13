Điều gì xảy ra với tinh trùng sau khi thắt ống dẫn tinh?

Thắt ống dẫn tinh là một phương pháp ngừa thai phổ biến ở nam giới. Thủ thuật này khá đơn giản, ngăn chặn các ống dẫn tinh trùng trộn lẫn với tinh dịch, do đó tinh trùng không thể rời khỏi cơ thể khi xuất tinh.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thắt ống dẫn tinh là một thủ thuật kiểm soát sinh sản ở nam giới, với mục đích là ngăn tinh trùng được phóng ra ngoài khỏi cơ quan sinh dục của nam giới. Tức là khi nam giới xuất tinh thì trong tinh dịch xuất ra chỉ có dịch chứ không có tinh trùng trong đó.

Nhưng tinh trùng sẽ đi đâu sau khi thắt ống dẫn tinh? Có người lo ngại rằng tinh trùng sẽ tích tụ bên trong cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể có cơ chế tự nhiên rất tuyệt vời để "tiêu hóa" số lượng tinh trùng được sản xuất mà không được sử dụng.

1. Cấu trúc hệ sinh sản nam giới

Trước khi tìm hiểu về nơi tinh trùng đi đến, cùng xem xét một số cấu trúc quan trọng của hệ sinh sản nam giới:

- Tinh hoàn: Đây là "nhà máy" sản xuất tinh trùng. Chúng cũng sản xuất testosterone. Lớp da bao quanh chúng được gọi là bìu (hay còn gọi là "túi tinh hoàn").

- Mào tinh hoàn: Một ống dài, cuộn tròn trên mỗi tinh hoàn, nơi tinh trùng trưởng thành và được lưu trữ. Bạn có thể sờ thấy nó như một khối mềm ở phía sau mỗi tinh hoàn.

- Ống dẫn tinh: Là ống cơ vận chuyển tinh trùng từ mào tinh hoàn đến niệu đạo.

- Niệu đạo: Là ống dẫn nằm bên trong dương vật, có chức năng dẫn tinh dịch và nước tiểu ra ngoài.

- Túi tinh: Các tuyến nằm cạnh bàng quang, sản sinh khoảng 70% lượng tinh dịch. Chất dịch này chứa fructose, cung cấp năng lượng cho tinh trùng.

- Tuyến tiền liệt: Nằm bên dưới bàng quang và tiết ra một chất dịch màu trắng đục có tác dụng bảo vệ tinh dịch.

- Tuyến hành niệu đạo: Là 2 tuyến nhỏ nằm dưới tuyến tiền liệt. Chúng tiết ra một chất dịch giống như chất nhầy vào tinh dịch để giúp trung hòa lượng nước tiểu còn sót lại trong niệu đạo.

Một số người thường hiểu lầm tinh trùng và tinh dịch là một. Tinh trùng là những tế bào nhỏ được tạo ra trong tinh hoàn của nam giới, cụ thể là trong các ống cuộn gọi là ống sinh tinh. Cơ thể luôn sản sinh ra tinh trùng mới và tái chế chúng, ngay cả khi nam giới không có hoạt động tình dục.

Khi nam giới xuất tinh, thứ mọi người nhìn thấy là tinh dịch - một hỗn hợp chất lỏng mang và nuôi dưỡng tinh trùng. Mỗi lần xuất tinh chứa hơn 39 triệu tinh trùng, nếu ít hơn con số đó thì có nghĩa là số lượng tinh trùng thấp.

Tinh dịch được tiết ra từ nhiều vị trí dọc theo đường sinh dục của nam giới, bao gồm:

- Tuyến tiền liệt

- Túi tinh

- Tuyến hành niệu đạo (hay tuyến Cowper)

2. Điều gì xảy ra trong quá trình thắt ống dẫn tinh?

Thắt ống dẫn tinh là một phương pháp ngừa thai hiệu quả với nguy cơ biến chứng tương đối thấp.

Thắt ống dẫn tinh là một thủ thuật phẫu thuật nhanh chóng, ít rủi ro, thường được thực hiện ngay tại phòng khám tiết niệu. Bệnh nhân sẽ tỉnh táo nhưng cảm thấy thoải mái nhờ thuốc gây tê cục bộ làm tê vùng cần phẫu thuật. Không cần phải nằm viện hay gây mê toàn thân.

Ngày nay, hầu hết các bác sĩ sử dụng phương pháp không dùng dao mổ, nghĩa là chỉ cần một vết chích nhỏ thay vì những vết cắt lớn. Cả hai kỹ thuật truyền thống và không dùng dao mổ đều an toàn và rất hiệu quả.

Một khi đã bịt kín, tinh trùng không thể rời khỏi tinh hoàn, khiến thắt ống dẫn tinh trở thành một biện pháp tránh thai vĩnh viễn trừ khi nam giới muốn đảo ngược thủ thuật hoặc thủ thuật không hiệu quả (điều này hiếm khi xảy ra).

3. Tinh trùng đi đâu sau khi thắt ống dẫn tinh?

Sau khi thắt ống dẫn tinh, tinh hoàn vẫn tiếp tục sản xuất tinh trùng như trước. Nhưng vì ống dẫn tinh bị tắc, tinh trùng không thể rời khỏi cơ thể. Khi không xuất tinh, cơ thể sẽ tái hấp thụ chúng để tái chế các khoáng chất như kẽm, đồng và selen.

Tinh trùng không được sử dụng sẽ bị phân hủy thông qua một quá trình tự nhiên gọi là apoptosis. Nó giống như một tính năng tự hủy đối với tinh trùng chất lượng thấp. Các tế bào miễn dịch đặc biệt, như đại thực bào sẽ đến để dọn dẹp phần còn lại của các tế bào tinh trùng đã chết, tái chế các vật liệu để không có gì bị lãng phí.

Sau khi thắt ống dẫn tinh, nam giới không cần lo lắng về việc tinh trùng tích tụ bên trong cơ thể. Tuy nhiên, mặc dù thắt ống dẫn tinh nhìn chung an toàn, vẫn có một nguy cơ nhỏ về tác dụng phụ.

Một số tác dụng phụ tiềm ẩn bao gồm:

- Cảm giác đau nhức ở bìu

- Sưng nhẹ

- Vết bầm tím tạm thời

- Cảm giác khó chịu nhẹ trong khi hoạt động gắng sức.

Các triệu chứng này thường sẽ biến mất trong vòng vài ngày.

Khoảng 1 - 5% nam giới bị đau mạn tính sau khi thực hiện thủ thuật thắt ống dẫn tinh. Cơn đau này được gọi là hội chứng đau sau thắt ống dẫn tinh. Nam giới khi bị đau sau khi thắt ống dẫn tinh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giúp giảm viêm. Trong những trường hợp rất hiếm gặp, một số nam giới cần phẫu thuật lần thứ hai để giải quyết vấn đề.