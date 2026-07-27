Bệnh viện nói về clip cô gái ngồi quầy tiếp đón dọa ‘tiêm thuốc độc’ người khác

Ngày 26/7, một đoạn clip lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 cô gái mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những lời lẽ và thái độ thiếu chuẩn mực gồm chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận.

Chia sẻ với PV VietNamNet tối 26/7, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin: “Qua xác minh, chúng tôi khẳng định hai cá nhân xuất hiện trong clip không phải là cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện. Hai người này là Đ.T.M và H.T.T - sinh viên chuyên ngành y, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đang trong quá trình thực tập tại đây”.

Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã khẩn trương làm việc với Ban Giám hiệu và bộ phận quản lý sinh viên của 2 nữ sinh này. Đơn vị đã chấm dứt quá trình hướng dẫn thực tập và trả 2 sinh viên trên về cơ sở đào tạo tiếp tục xử lý theo quy định kỷ luật của nhà trường.

Ông Tùng cho biết, toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện luôn tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Sự việc nêu trên là hành vi cá nhân của sinh viên thực tập, hoàn toàn không phản ánh thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Qua sự việc này, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã gửi văn bản đề nghị các cơ sở đào tạo y - dược phối hợp siết chặt công tác quản lý, giáo dục tác phong, đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trước và trong quá trình thực tập tại các cơ sở y tế.

Bệnh viện kiên quyết từ chối tiếp nhận và hướng dẫn đối với bất kỳ sinh viên nào có thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của đơn vị.