Món cháo bình dân là đặc sản Hà Nội, ăn nguội mới ngon, giúp giải nhiệt ngày hè

Bí quyết tạo nên bát cháo đậu cà chuẩn vị

Cháo đậu cà là một trong những món ăn quen thuộc của nhiều thế hệ, đặc biệt là người Hà Nội 8X, đầu 9X. Không giống như các loại cháo thông thường khác thường được thưởng thức khi còn nóng như cháo gà, cháo sườn, cháo lòng… cháo đậu cà có cách thưởng thức đặc biệt hơn là cần ăn nguội.

Phần cháo được nấu từ gạo tẻ kết hợp đậu xanh hoặc đậu đen, hạt gạo nở bung nhưng không xay nhuyễn như cháo sườn, tạo độ sánh nhẹ mà không đặc quánh. Điểm hấp dẫn của món cháo đậu cà nằm ở phần topping ăn kèm. Những miếng đậu phụ rán vàng ruộm trộn cùng hành lá phi thơm, kết hợp cùng cà pháo muối giòn, trứng muối và đôi khi có thêm củ cải muối giúp món ăn thêm đậm đà hơn.

Khác với các loại cháo ăn nóng như cháo sườn, cháo gà... cháo đậu cà cần ăn nguội mới ngon. Ảnh HM

Sự hòa quyện giữa vị ngọt nhẹ, thanh thanh của cháo, vị béo của đậu phụ, vị bùi của các loại đậu cùng vị mặn, chua nhẹ của cà muối tạo nên hương vị rất riêng mà các món cháo khác khó có được. Với nhiều nguyên liệu kết hợp, món ăn này cũng đủ dinh dưỡng.

Tại Hà Nội ở nhiều phố cũng bán món cháo đậu cà như ở chợ Hà Đông, Đào Duy Từ, Lò Đúc... Theo bà Kim Oanh, chủ một quán cháo đậu cà tại Hà Nội, để có nồi cháo ngon việc chọn gạo thơm, dẻo là quan trọng. Trong quá trình nấu cần đun lửa nhỏ và khuấy đều theo một chiều để hạt gạo nở mềm, không bị nát hay bén đáy nồi. Một nồi cháo đạt chuẩn thường phải ninh ít nhất khoảng 1 giờ 20 phút.

Cháo đậu cà thơm ngon nhờ những tooping đi kèm. Ảnh HM

Hai loại đậu cũng được chế biến khác nhau. Đậu đen có hạt cứng nên phải ninh riêng nhiều giờ đến khi bùi mềm, còn đậu xanh được nấu trực tiếp cùng gạo vì nhanh chín hơn.

Đậu phụ ăn kèm được xem là ‘linh hồn" của món ăn. Đậu phải là loại đặc ruột, rán ngập dầu hoặc mỡ để lớp vỏ vàng giòn nhưng bên trong vẫn mềm mịn. Ngay sau khi vớt ra, đậu được nhúng nhanh vào bát mắm hành để thấm đều gia vị và giữ được hương thơm đặc trưng.

Cách làm cháo đậu cà ngon tại nhà

Nguyên liệu:

+ Đậu đen cần chọn loại xanh lòng, hạt đều, vỏ mỏng, màu đen óng và chắc hạt. Với đậu xanh cần chọn loại hạt nhỏ, khi nấu có mùi thơm và vị đậm hơn.

+ Đậu phụ nên chọn loại đặc, béo, ít nước để khi rán không bị vỡ.

+ Hành lá nên dùng loại thân nhỏ, xanh đậm để giữ được màu đẹp và mùi thơm khi làm đậu tẩm hành. Cà pháo chọn quả nhỏ, giòn, không bị sâu hay dập.

Cách làm:

Để cháo đạt độ sánh tự nhiên nên cho thêm ít gạo nếp cùng gạo tẻ, ngâm 2-3 giờ trước khi nấu. Đậu đen, đậu xanh vo rửa loại bỏ hạt lép nếu có rồi cũng đem ngâm cho nở. Sau khi ngâm gạo cùng các loại đậu, đem chia làm hai phần để nấu riêng cháo đậu xanh và cháo đậu đen.

Phần cháo đậu xanh được ninh mềm dẻo

Với cháo đậu đen, cần ninh đậu đến khi mềm rồi mới nấu cùng gạo trên lửa nhỏ. Trong quá trình nấu phải khuấy đều để cháo không bị bén nồi và khê. Tương tự nấu với đậu xanh. Cháo chỉ nêm nhạt để khi ăn cùng đậu phụ tẩm hành và cà muối ngon hơn.

Đậu phụ đem rán vàng, sau đó bỏ ra nhúng nhanh vào hỗn hợp nước mắm pha loãng cùng hành lá thái nhỏ. Hơi nóng của đậu giúp hành vừa chín tới, dậy mùi thơm mà vẫn giữ được màu đẹp mắt. Khi ăn, bạn múc cháo ra bát rồi cho thêm đậu phụ tẩm hành, vài quả cà pháo muối và một quả trứng muối nếu thích là được.

Bát cháo đậu cà đạt chuẩn là hạt gạo nở mềm nhưng không nát, vị ngọt thanh của gạo và đậu hòa quyện cùng vị béo của đậu phụ, mùi thơm của hành, vị giòn chua mặn của cà pháo.