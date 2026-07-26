Ăn tiết canh có bổ máu, tăng sức khỏe như lời đồn?

Tiết canh là món ăn như thế nào?

Tiết canh là món ăn dân dã quen thuộc của người Việt, được chế biến từ máu tươi của gia súc, gia cầm như lợn, vịt, gà... và ăn kèm nội tạng, thịt. Nhiều người cho rằng đây là món ăn bổ dưỡng, nhưng ở nhiều nước phương Tây, tiết canh hầu như không được sử dụng do làm từ máu sống và bị đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Ăn tiết canh có tốt cho sức khỏe hay không?

Nhiều người cho rằng tiết canh giúp bổ máu, tăng cường sức khỏe, nhưng chưa có bằng chứng khoa học chứng minh điều này. Ngược lại, Bộ Y tế khuyến cáo không nên ăn tiết canh vì món ăn chưa được nấu chín, có nguy cơ mang vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây các bệnh như liên cầu lợn, giun sán, viêm màng não, bệnh đường tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Một số quan niệm sai lầm về ăn tiết canh

Giúp chống lão hóa

Một số người cho rằng tiết canh có thể làm tăng hàm lượng acetylcholine, giúp các tế bào liên kết tốt hơn, từ đó cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh quan điểm này.

Tiết canh là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe

Tăng sức đề kháng, phòng bệnh

Nhiều người tin rằng tiết canh, đặc biệt là tiết lợn, giàu sắt nên có thể tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Thực tế, đây là quan niệm thiếu cơ sở khoa học. Việc ăn tiết canh không giúp phòng bệnh mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm các tác nhân gây bệnh nguy hiểm.

Phòng ngừa ung thư

Một số ý kiến cho rằng tiết canh chứa các nguyên tố vi lượng có khả năng ngăn ngừa ung thư. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh tiết canh có tác dụng phòng chống ung thư.

Hỗ trợ giảm cân

Không ít người nghĩ rằng tiết canh ít chất béo nên có thể hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Tiết canh không phải là thực phẩm có tác dụng giảm cân và việc sử dụng món ăn này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Bổ máu

Quan niệm "ăn gì bổ nấy" khiến nhiều người tin rằng ăn tiết canh sẽ giúp bổ máu. Thực tế, chưa có nghiên cứu nào khẳng định tiết canh có tác dụng cải thiện tình trạng thiếu máu. Trong khi đó, nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng từ món ăn này đã được ghi nhận rõ ràng.

Như vậy, những lợi ích được truyền miệng về tiết canh đều chưa có cơ sở khoa học. Ngược lại, việc ăn tiết canh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những tác hại của việc ăn tiết canh

Nhiễm sán lợn

Sán dây lợn trưởng thành ký sinh trong ruột người và thải trứng theo phân ra môi trường. Khi lợn ăn phải trứng sán, ấu trùng sẽ phát triển, tạo thành các nang sán nằm trong cơ, mỡ hoặc các mô của động vật.

Nếu sử dụng tiết canh hoặc thịt lợn chưa được chế biến chín từ lợn nhiễm bệnh, người ăn có thể mắc bệnh sán lợn. Sau khi vào cơ thể, ấu trùng phát triển trong đường tiêu hóa, thậm chí di chuyển đến nhiều cơ quan khác, gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Nhiễm liên cầu lợn

Liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm thường gặp ở những người ăn tiết canh hoặc thịt lợn chưa được nấu chín. Sau khi xâm nhập vào máu, vi khuẩn phát triển nhanh và tiết độc tố, khiến người bệnh xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, ù tai, xuất huyết dưới da.

Ở những trường hợp nặng, bệnh có thể gây sốc nhiễm khuẩn, tụt huyết áp, suy hô hấp, suy đa tạng, hoại tử chi và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhiễm giun xoắn

Giun xoắn là ký sinh trùng nguy hiểm thường ký sinh ở ruột non của lợn và một số động vật khác. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, ấu trùng có thể theo đường máu di chuyển đến nhiều cơ quan, tạo kén trong các cơ và tồn tại trong thời gian dài.

Phần lớn các trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc ăn tiết canh hoặc các món thịt lợn chưa được nấu chín. Bệnh có thể gây sốt kéo dài, đau cơ, phù nề và nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nếu không được điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ tử vong.