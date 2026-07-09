Kiêng quan hệ có khiến tinh trùng yếu?

Trả lời:

Tần suất quan hệ hợp lý sẽ làm tăng khả năng thụ thai thành công cho các cặp vợ chồng. Quan điểm kiêng quan hệ cả tháng để dự trữ tinh binh, sau đó canh khoảng thời gian rụng trứng để gần gũi là không đúng. Tinh trùng nằm lâu trong tinh hoàn cũng sẽ thoái hóa, kém chất lượng, ảnh hưởng khả năng thụ thai.

Hàng ngày, hai tinh hoàn của nam giới hoạt động liên tục như một nhà máy, sản xuất ra khoảng 120 triệu tinh trùng. Lượng tinh binh này sau đó được di chuyển và dự trữ chủ yếu tại mào tinh hoàn, ống dẫn tinh và túi tinh.

Nếu nhịn xuất tinh quá lâu, tinh trùng bắt đầu dồn nén, ứ đọng gây ra hiện tượng căng tức mào tinh hoàn. Cơn đau này không nhói lên mà âm ỉ, liên tục tăng dần theo thời gian. Cảm giác khó chịu này sẽ chỉ biến mất khi áp lực trong tinh hoàn được giải phóng thông qua việc xuất tinh.

Ảnh do Gemini tạo.

"Găm" tinh binh quá lâu khiến xác tinh trùng tích tụ lại, dễ gây ra tình trạng tắc nghẽn các ống sinh tinh, ống dẫn tinh và mào tinh hoàn. Nhịn xuất tinh dài hạn sẽ làm xáo trộn nhịp sinh học tiết các hormone hạnh phúc và kích thích như dopamine, acetylcholine và oxytocin. Đến khi bạn muốn quan hệ thực sự trở lại, hệ nội tiết không còn đáp ứng nhạy bén, khiến nam giới rất khó đạt được khoái cảm.

Nguy hiểm hơn, việc liên tục dùng ý chí để vùi dập ham muốn sẽ tạo thành một phản xạ tâm lý ngược. Lâu dần, cơ thể tự hiểu rằng "tình dục là thứ cần kìm hãm", dẫn đến chứng suy giảm ham muốn, lãnh cảm. Nguy cơ khác như teo dương vật, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, chán nản...

Do đó, thay vì kiêng khem cực đoan, nam giới nên duy trì tần suất hoạt động tình dục hoặc thủ dâm điều độ, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện thể thao hợp lý. Vợ chồng không nên quá áp lực việc sinh con, bởi mang thai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm rụng trứng, chất lượng tinh trùng, độ pH âm đạo hay nội tiết...

Để tăng khả năng mang thai, vợ chồng nên giữ tâm lý thoải mái, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, bỏ rượu bia, thuốc lá... Trường hợp vợ chồng quan hệ đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai nhưng một năm vẫn không thụ thai thì nên đi khám.