Mặt sưng sau khi ngủ dậy: Dấu hiệu bình thường hay cảnh báo sức khỏe?

Nguyên nhân khiến mặt bị sưng sau khi ngủ dậy

Thói quen ngủ

Thói quen ngủ: Giữ nước trong cơ thể khi ngủ là nguyên nhân phổ biến gây sưng mặt vào buổi sáng, đặc biệt ở người ngủ quá ít, quá nhiều hoặc ngủ không ngon. Nằm sấp cũng khiến dịch tích tụ nhiều hơn ở vùng mặt và quanh mắt. Tuy nhiên, tình trạng này thường chỉ tạm thời và sẽ giảm dần sau khi thức dậy, vận động hoặc ngồi thẳng.

Trang điểm

Một số sản phẩm trang điểm có thể gây kích ứng hoặc viêm da tiếp xúc, khiến vùng da mặt bị sưng sau khi ngủ dậy. Nếu mỹ phẩm không phù hợp hoặc không được tẩy trang sạch trước khi đi ngủ, nguy cơ xuất hiện bọng mắt, sưng mặt hoặc nổi mẩn đỏ cũng tăng lên.

Chế độ ăn uống

Ăn nhiều thực phẩm giàu natri vào buổi tối có thể khiến cơ thể giữ nước, làm mặt sưng vào sáng hôm sau. Vì vậy, nên hạn chế thức ăn nhanh, thịt chế biến sẵn, sushi ăn kèm nhiều nước tương, bánh quy mặn và các thực phẩm chế biến sẵn khác.

Mặt sưng sau khi ngủ dậy là tình trạng nhiều người gặp phải

Uống rượu bia

Sau khi uống nhiều rượu bia, không ít người thức dậy với khuôn mặt sưng húp. Nguyên nhân là rượu làm cơ thể mất nước do tăng bài tiết nước tiểu, đồng thời gây rối loạn cân bằng dịch, khiến nước tích tụ ở các mô, trong đó có vùng mặt.

Nguyên nhân liên quan đến sức khỏe

Phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt

Trước kỳ kinh, sự thay đổi nội tiết tố khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn. Đây là lý do nhiều phụ nữ nhận thấy mặt hoặc vùng quanh mắt sưng nhẹ vào buổi sáng, đặc biệt ở những người có hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS).

Dị ứng

Người có cơ địa dị ứng với phấn hoa, bụi, lông động vật hoặc các tác nhân khác có thể xuất hiện tình trạng sưng mặt, sưng mí mắt sau khi ngủ dậy. Nếu kèm theo các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi liên tục, ngứa mắt hoặc chảy nước mắt, nhiều khả năng nguyên nhân là phản ứng dị ứng.

Viêm xoang

Viêm xoang hoặc nhiễm trùng xoang cũng có thể khiến vùng mặt bị sưng, đặc biệt sau một đêm nằm ngủ. Người bệnh thường kèm theo các biểu hiện như đau vùng mặt, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau răng hoặc sốt.

Hội chứng Cushing

Trong một số trường hợp hiếm gặp, mặt sưng sau khi ngủ dậy có thể liên quan đến hội chứng Cushing do nồng độ cortisol tăng cao. Nếu tình trạng sưng chỉ thoáng qua thì thường không đáng lo ngại, nhưng nếu kéo dài, ngày càng nặng hoặc kèm đau, đỏ, khó thở hay các triệu chứng bất thường khác, cần đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Làm gì để cải thiện tình trạng mặt bị sưng sau khi ngủ dậy?

Trong hầu hết trường hợp, sưng mặt sau khi ngủ dậy không nguy hiểm và có thể cải thiện bằng các biện pháp đơn giản như chườm lạnh 5-10 phút để giảm sưng, massage nhẹ nhàng giúp lưu thông máu và dẫn lưu dịch, điều chỉnh tư thế ngủ bằng cách nằm ngửa, kê gối cao vừa phải thay vì nằm sấp, đồng thời giảm ăn mặn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước để hạn chế tình trạng tích nước trong cơ thể.