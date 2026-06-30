5 thói quen buổi sáng giúp bạn tràn đầy năng lượng cả ngày

Thức dậy chủ động hơn

Dậy sớm hơn khoảng 10 phút giúp bạn khởi động ngày mới chủ động và thư thái hơn. Thay vì sử dụng chuông báo thức lớn dễ gây giật mình, hãy chọn những âm thanh nhẹ nhàng như nhạc êm dịu hoặc tiếng chim hót để cơ thể tỉnh giấc một cách tự nhiên.

Đón ánh sáng buổi sáng

Ánh sáng mặt trời buổi sáng không chỉ giúp cơ thể tỉnh táo mà còn góp phần điều hòa nhịp sinh học tự nhiên. Việc tiếp xúc ánh sáng sớm giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định hơn, tạo cảm giác tỉnh táo sau giấc ngủ dài; Bên cạnh đó, ánh nắng còn hỗ trợ cơ thể tổng hợp vitamin D và thúc đẩy sản sinh serotonin - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ và thư giãn.

Vận động nhẹ sau khi thức dậy

Vận động nhẹ vào buổi sáng giúp cơ thể giảm cứng cơ sau một đêm nghỉ ngơi, đồng thời kích thích tuần hoàn máu và tăng sự tỉnh táo. Bạn có thể lựa chọn đi bộ, chạy bộ khoảng 15 phút, đạp xe, tập yoga hoặc chăm sóc cây cối để khởi động ngày mới và duy trì năng lượng tích cực.

Ăn sáng đầy đủ và lành mạnh

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cả ngày. Một bữa ăn cân bằng với protein như trứng, sữa chua cùng ngũ cốc, trái cây và rau xanh sẽ giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định và tăng khả năng tập trung. Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng rất cần thiết. Có thể kết hợp nước lọc với trà xanh hoặc cà phê ở mức vừa phải để hỗ trợ sự tỉnh táo, thay vì uống quá nhanh hoặc bỏ qua việc bổ sung nước.

Làm việc nhà nhẹ nhàng

Dù không phải là hoạt động được yêu thích, những công việc đơn giản như gấp chăn, dọn giường, giặt đồ hay hút bụi vào buổi sáng có thể tạo cảm giác “bắt đầu có trật tự”. Điều này giúp khơi gợi tinh thần chủ động và tạo động lực cho các công việc tiếp theo trong ngày.

Thiền hoặc hít thở sâu

Thiền vào buổi sáng là cách giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và thiết lập trạng thái tinh thần tích cực cho ngày mới. Chỉ vài phút thiền hoặc hít thở sâu cũng đủ giúp đầu óc thư giãn, giảm lo âu và tăng khả năng tập trung. Khi duy trì đều đặn, thói quen này còn giúp ổn định cảm xúc và hạn chế trạng thái tiêu cực vào đầu ngày.

Lên kế hoạch cho ngày mới

Dành vài phút buổi sáng để xác định những việc cần làm giúp bạn kiểm soát tốt hơn lịch trình trong ngày. Việc ghi chú nhanh các nhiệm vụ quan trọng như công việc, lịch hẹn hay việc cá nhân sẽ giúp tránh bỏ sót và giảm cảm giác quá tải. Khi có kế hoạch rõ ràng, bạn cũng dễ dàng sắp xếp mức độ ưu tiên và làm việc hiệu quả hơn.

Hạn chế dùng điện thoại ngay sau khi thức dậy

Tránh sử dụng điện thoại ngay sau khi thức dậy để không bị cuốn vào thông tin và áp lực từ đầu ngày. Thay vào đó, hãy dành vài phút đọc sách, uống nước, chăm cây hoặc trò chuyện với người thân để khởi động buổi sáng thư thái hơn. Duy trì những thói quen nhỏ này sẽ giúp cơ thể thích nghi, tạo tinh thần tích cực và nâng cao hiệu quả làm việc.