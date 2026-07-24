Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương lên tiếng vụ nữ điều dưỡng trưởng bị hành hung

Vụ việc nữ điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng) bị một nhóm người xô xát tại nơi làm việc và hành hung ở nhà đã khiến dư luận bức xúc.

Hiện chị N.T.T.H – nữ điều dưỡng trưởng nói trên, đang được điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện.

Trước sự việc trên, Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hải Phòng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tập trung điều trị cho nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương - nơi làm việc của nữ điều dưỡng trưởng, Ảnh: Đ.Tùy..

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, TS.BS Lê Quang Đức - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết: "Bệnh viện đã có báo cáo gửi Bộ Y tế và Sở Y tế TP Hải Phòng về sự việc. Sức khỏe nữ điều dưỡng trưởng hiện cũng đã ổn định cả về tâm lý và chấn thương".

Theo đại diện bệnh viện, vào chiều ngày 21/7, có 3 người đến Khoa Thần kinh của đơn vị và xảy ra to tiếng, xô xát trước cửa phòng làm việc với nữ điều dưỡng trưởng N.T.T.H. Vụ việc được bảo vệ bệnh viện lên giải quyết.

Nhóm người đến cửa phòng làm việc của chị H. - nữ điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh to tiếng, xô xát chị. Ảnh: TL.

Đến tối cùng ngày, nhóm người nói trên tiếp tục đến nhà riêng của chị H to tiếng, cãi vã. Tại đây nữ điều dưỡng trưởng bị nhóm người tấn công và phải vào viện cấp cứu, điều trị. Thời điểm vào viện, trên mặt nạn nhân có vết thương vùng trán.

Ngay khi nhận được thông tin sự việc, lãnh đạo bệnh viện tiến hành bảo vệ nhân viên y tế về chuyên môn, bảo đảm sức khỏe. Tập trung điều trị, động viên để mọi người yên tâm. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương báo Công an phường Lê Thanh Nghị điều tra làm rõ vụ việc.

"Quan điểm của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện. Còn nguyên nhân dẫn đến sự việc, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ", BS Lê Quang Đức nói.

Hình ảnh nữ điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh sau khi bị nhóm người hành hung. Ảnh: TL.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, vào ngày 21/7, tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, một nữ điều dưỡng bị 3 người (2 nam, 1 nữ) chửi bới, xúc phạm, hành hung.

Đến 18h cùng ngày, tại nhà riêng, nhóm người này tiếp tục chửi bới, đe dọa và đã ném chìa khóa sắc nhọn trúng vùng thái dương của nữ điều dưỡng khiến nạn nhân chảy nhiều máu, phải nhập viện cấp cứu.