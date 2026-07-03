5 thói quen buổi sáng nên bỏ để bảo vệ sức khỏe

Uống cà phê sau khi thức dậy

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Ngụm cà phê đầu tiên vào buổi sáng có thể khiến bạn cảm thấy tỉnh táo tức thì, nhưng theo các chuyên gia, đây không phải là thói quen có lợi cho sức khỏe.

Bác sĩ đa khoa David Weinstein, làm việc tại Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và công ty One Day Tests, cho biết uống cà phê ngay khi vừa thức dậy có thể góp phần làm cơ thể mất nước trong suốt cả ngày.

"Tôi muốn mọi người bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước đầy", bác sĩ 49 tuổi nói. Theo ông, sau một đêm dài không uống nước, việc bù nước cho cơ thể nên được ưu tiên trước khi dùng bất kỳ đồ uống chứa caffeine nào. "Nếu làm được điều đó, sẽ có ít người phải đến gặp tôi vì đau đầu hơn. Đây là một thay đổi rất đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe".

Bác sĩ David nhấn mạnh cà phê không phải là "kẻ thù" và bạn vẫn có thể uống trong ngày. Tuy nhiên, không nên phụ thuộc vào cà phê như nguồn cung cấp năng lượng chính.

Theo ông, nếu bạn không thể vượt qua một ngày mà thiếu caffeine, đó có thể là dấu hiệu cần ngủ nhiều hơn hoặc đi khám để kiểm tra xem tình trạng mệt mỏi có xuất phát từ vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hay không.

Ăn ngũ cốc nhiều đường

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được quảng cáo là tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế chủ yếu cung cấp lượng đường cao và ít giá trị dinh dưỡng.

Bác sĩ David Weinstein cho biết nếu có quyền quyết định, ông sẽ đánh thuế cao với ngũ cốc ăn sáng và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì như thuốc lá, để người tiêu dùng hiểu rõ mức độ không lành mạnh của sản phẩm. "Khi một thực phẩm được xem là một phần của thói quen buổi sáng và còn quảng cáo là 'giàu chất xơ', tôi cho rằng điều đó thật khó chấp nhận", ông nói.

Theo khuyến cáo của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 30 g đường tự do mỗi ngày (tương đương khoảng 7 viên đường), trong khi nhiều loại ngũ cốc ăn sáng đã chứa từ 3 viên đường trở lên trong một khẩu phần.

Thay vào đó, bác sĩ David khuyên nên ăn sữa chua Hy Lạp kết hợp với các loại quả mọng và hạt để bổ sung protein cùng chất béo lành mạnh. "Chỉ cần cho tất cả vào một chiếc bát, thời gian chuẩn bị cũng nhanh như đổ ngũ cốc với sữa nhưng tốt cho sức khỏe hơn nhiều", ông nói.

Bỏ bữa sáng

Theo bác sĩ David Weinstein, vội vã ra khỏi nhà mà không ăn sáng cũng là một thói quen không tốt. Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp bổ sung glucose sau một đêm dài, cung cấp năng lượng và các dưỡng chất cần thiết để cơ thể hoạt động.

Ông cho biết việc bỏ bữa sáng khiến nhiều người rơi vào trạng thái đói cồn cào vào khoảng 10-11 giờ, từ đó dễ chọn những món ăn vặt nhiều đường hoặc chất béo chỉ vì tiện và thèm. "Khi đói, bạn rất dễ đưa ra những lựa chọn thiếu lành mạnh", ông nói.

David nhận định nhịn ăn buổi sáng chỉ phù hợp nếu bạn đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn trưa hoặc bữa sáng muộn đầy đủ dinh dưỡng. Nếu không, bạn rất dễ lao vào tiệm bánh và mua những chiếc bánh ngọt nhiều đường để lấp đầy bụng rỗng.

Lướt điện thoại ngay khi thức dậy

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Ngay cả bác sĩ David Weinstein cũng thừa nhận mình từng mắc thói quen cầm điện thoại lướt mạng trước khi rời khỏi giường.

"Rất nhiều người, trong đó có tôi, với tay lấy điện thoại ngay khi vừa thức dậy. Điều đó thật tệ vì bạn bắt đầu ngày mới bằng căng thẳng và lo âu khi kiểm tra email, mạng xã hội hay tin tức", ông nói.

Theo David, việc tiếp nhận hàng loạt thông tin tiêu cực ngay từ sáng sớm không phải cách cơ thể con người được thiết kế để khởi đầu một ngày. Ông khuyên nên dùng đồng hồ báo thức riêng thay vì điện thoại để có thể để thiết bị này bên ngoài phòng ngủ vào ban đêm. Sau khi thức dậy, hãy tránh chạm vào điện thoại trong khoảng 15 phút đầu tiên.

Thay vào đó, bạn nên thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ và nghĩ về một vài điều khiến mình biết ơn để bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực. "Cơ thể cần được khởi động một cách nhẹ nhàng, thay vì bị dội một lượng lớn hormone căng thẳng cortisol quá sớm", ông nói.

Không vận động

Theo bác sĩ David Weinstein, một thói quen khác nên từ bỏ là vừa thức dậy đã ngồi vào bàn làm việc hoặc lên xe đi làm.

"Việc đi từ giường ngủ đến ghế làm việc đã trở thành điều bình thường, nhưng đó là một thói quen không tốt", ông nói. Với những người làm việc tại nhà, điều này thường đồng nghĩa với việc chuyển thẳng từ giường sang trước màn hình máy tính.

Thay vào đó, bác sĩ David khuyên nên dành khoảng 15 phút vận động nhẹ mỗi sáng, như giãn cơ hoặc đi bộ ngắn, tốt nhất là ngoài trời. Điều này giúp cải thiện tâm trạng và chuẩn bị cơ thể cho một ngày mới.

Nếu làm việc tại nhà hoặc phải lái xe đến văn phòng, bạn cũng có thể tranh thủ đi bộ vào giờ nghỉ trưa. "Chỉ 15 phút vận động cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn, cải thiện tâm trạng, tăng năng lượng và tạo khởi đầu tốt cho cả ngày", ông nói.