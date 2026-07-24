Chế độ ăn 6.000 calo mỗi ngày của Erling Haaland

Chân sút 25 tuổi được cho là tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày, chia thành 6 bữa. Anh theo đuổi chế độ ăn được ví như "chế độ ăn của người Viking", một biến thể của Paleo, ưu tiên thực phẩm tươi, nguyên chất và hạn chế tối đa đồ chế biến sẵn.

Thực đơn 6.000 calo mỗi ngày, ưu tiên thực phẩm nguyên chất

Theo nhiều nguồn tin, Haaland bắt đầu ngày mới với bánh mì lên men sourdough và trứng. Anh uống cà phê pha cùng sữa và siro lá phong.

Bữa trưa thường gồm cá, cơm rang trứng và các loại rau như măng tây. Thực đơn của tiền đạo người Na Uy cũng thường xuyên có nội tạng động vật, đặc biệt là gan và tim bò.

Đến bữa tối, Haaland được cho là ăn hơn một kg thịt đỏ nhiều mỡ, như bò ribeye hoặc tomahawk, dùng kèm khoai tây, salad và sữa.

Haaland ăn một miếng sườn cừu sau chiến thắng của Man City trước Newcastle. Ảnh: Instagram

Một trong những điểm đặc trưng nhất trong chế độ ăn của Haaland là nguyên tắc "ăn từ mũi đến đuôi" (nose-to-tail), tức tận dụng gần như toàn bộ các phần có thể ăn được của động vật, không chỉ thịt mà còn cả gan, tim và tủy xương. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo người Na Uy thường mua trực tiếp gan và tim bò từ các trang trại. Anh cũng đặc biệt yêu thích món tủy xương.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn này có nhiều điểm tích cực.

Thực đơn tập trung vào trứng, cá, thịt, rau củ, khoai tây và các chất tạo ngọt tự nhiên như mật ong giúp giảm lượng đường, muối và chất béo từ thực phẩm chế biến sẵn. Đồng thời, chế độ này cung cấp lượng protein dồi dào từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ duy trì khối cơ, phục hồi sau vận động và tạo cảm giác no lâu.

Các loại rau như măng tây, salad và khoai tây bổ sung vitamin, khoáng chất cùng chất xơ cho cơ thể. Khác với một số chế độ ăn ít tinh bột, thực đơn của Haaland vẫn có carbohydrate từ bánh mì lên men sourdough và cơm, giúp cung cấp đủ năng lượng cho việc tập luyện và thi đấu cường độ cao.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị một bữa ăn cân bằng nên gồm khoảng một nửa là rau củ, một phần tư là carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt và một phần tư là thực phẩm giàu protein.

Lưu ý từ chuyên gia

Dù giàu dinh dưỡng, các chuyên gia khuyến cáo không nên sao chép hoàn toàn chế độ ăn của Haaland.

Nội tạng động vật chứa nhiều protein, sắt, vitamin B12, folate và kẽm. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể làm tăng cholesterol và purin trong cơ thể. Những người mắc bệnh gout, tăng axit uric hoặc rối loạn chuyển hóa cần đặc biệt thận trọng.

Các chuyên gia cũng cảnh báo không nên ăn gan bò sống vì có thể chứa ký sinh trùng, virus viêm gan E và vi khuẩn gây bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và không an toàn cho sức khỏe.

Haaland ngày càng trở nên nổi tiếng sau khi cùng tuyển Na Uy tham dự World Cup 2026. Ảnh: AFP

Họ cũng lưu ý lượng thịt đỏ rất lớn trong thực đơn của Haaland phản ánh nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của một vận động viên với mức tiêu hao năng lượng cực lớn. Với người bình thường, ăn hơn một kg thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng, đồng thời khiến cơ thể nạp quá nhiều chất béo bão hòa và calo.

Thay vì áp dụng thực đơn 6.000 calo mỗi ngày của Haaland, các chuyên gia cho rằng điều đáng học hỏi là triết lý dinh dưỡng đằng sau chế độ ăn này: hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau củ và trái cây, đồng thời bổ sung đủ protein trong một chế độ ăn cân bằng.

Trừ những người có nhu cầu năng lượng rất lớn như vận động viên chuyên nghiệp, đa số không cần và cũng không nên ăn nhiều calo hoặc tiêu thụ nội tạng động vật với tần suất như Haaland.