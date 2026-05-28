Mang cơm đi làm tưởng khỏe mạnh, nhiều người lại âm thầm 'nuôi bệnh' vì 3 thói quen này

Mang cơm đi làm từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng. Vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động ăn uống sạch sẽ, nhiều người xem đây là cách chăm sóc sức khỏe hiệu quả giữa nhịp sống bận rộn.

Nhưng ít ai ngờ rằng, chính những thói quen tưởng vô hại như dùng sai hộp cơm, để thức ăn quá lâu hay hâm nóng chưa kỹ lại có thể khiến bữa trưa mỗi ngày trở thành “nguồn nguy cơ” cho cơ thể.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu mang cơm sai cách trong thời gian dài, cơ thể có thể phải đối mặt với nguy cơ hấp thụ vi nhựa, kim loại nặng hoặc nhiễm khuẩn thực phẩm.

Ảnh minh họa

Dùng sai hộp cơm: Nguy cơ ăn phải vi nhựa và kim loại nặng

Đây là sai lầm rất phổ biến nhưng nhiều người lại chủ quan nhất.

Hâm hộp nhựa trong lò vi sóng có thể làm tăng vi nhựa

Nhiều người vẫn có thói quen dùng hộp nhựa đựng thức ăn rồi cho thẳng vào lò vi sóng để hâm nóng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc này có thể làm giải phóng lượng lớn vi nhựa, đặc biệt với thực phẩm chứa dầu mỡ.

Một nghiên cứu từ Đại học Chiết Giang từng phát hiện, hộp nhựa đựng đồ ăn có dầu khi quay vi sóng khoảng 3 phút có thể giải phóng lượng vi nhựa cao gấp nhiều lần so với khi chỉ chứa nước.

Về lâu dài, việc hấp thụ vi nhựa và một số kim loại nặng có thể ảnh hưởng tới đường ruột, gan thận và sức khỏe tổng thể.

Ảnh minh họa

Hộp inox kém chất lượng cũng tiềm ẩn rủi ro

Không ít người chuyển sang dùng hộp inox vì nghĩ an toàn hơn nhựa. Tuy nhiên, nếu mua phải loại không đạt chuẩn thực phẩm, đặc biệt là inox chất lượng thấp, nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng vẫn có thể xảy ra.

Khi tiếp xúc với thức ăn nhiều muối hoặc có tính axit, các kim loại như mangan, chì hay cadmium có thể bị giải phóng nhiều hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên hộp thủy tinh chịu nhiệt hoặc hộp nhựa PP đạt chuẩn dùng cho thực phẩm.

Để thức ăn quá lâu: Tủ lạnh không phải “két sắt” chống vi khuẩn

Nhiều người tối hôm trước nấu sẵn cơm hộp, sáng hôm sau mang đi làm. Thói quen này không sai, nhưng cách bảo quản mới là điều quyết định.

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, khoảng nhiệt từ 5-60 độ C là “vùng nguy hiểm” khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Nếu thức ăn nấu xong để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu, nhất là vào mùa nóng, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng mạnh.

Ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh dưới 4 độ C, đồ ăn cũng không nên để quá lâu. Đặc biệt, các món như rau lá xanh, hải sản, salad hoặc đồ tái sống thường dễ biến chất hơn sau một đêm.

Nhiều người nghĩ “để tủ lạnh là an toàn tuyệt đối”, nhưng thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm sự phát triển của vi khuẩn chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn.

Ảnh minh họa

Hâm nóng chưa kỹ: Vi khuẩn vẫn còn “sống khỏe”

Một lỗi khác rất thường gặp là hâm cơm chỉ đủ nóng bề mặt.

Không ít người bận rộn nên quay lò vi sóng vài chục giây rồi ăn ngay, trong khi phần giữa thức ăn vẫn chưa đạt nhiệt độ đủ để tiêu diệt vi khuẩn.

Theo khuyến cáo an toàn thực phẩm, thức ăn khi hâm lại nên đạt nhiệt độ khoảng 75 độ C trở lên và giữ nóng đủ thời gian để tiêu diệt các loại vi khuẩn phổ biến như Salmonella hay E.coli.

Khi dùng lò vi sóng, nên mở hộp đảo thức ăn giữa chừng để nhiệt phân bổ đều, tránh tình trạng “ngoài nóng trong lạnh”.

Muốn mang cơm đi làm khỏe mạnh hơn, nhớ 3 điều này

1. Chọn đúng hộp đựng

Ưu tiên hộp thủy tinh chịu nhiệt vì ổn định và an toàn hơn khi hâm nóng Nếu dùng hộp nhựa, nên chọn loại có ký hiệu “PP số 5”, ghi rõ dùng được cho lò vi sóng Hộp inox cần là loại đạt chuẩn thực phẩm như inox 304 hoặc 316 Tuyệt đối không cho hộp inox vào lò vi sóng

2. Chọn món phù hợp để mang theo

Những món phù hợp:

Cơm, khoai, bánh mì, mì

Rau củ như cà rốt, súp lơ, bí đỏ, cà tím

Thịt gà, thịt bò, thịt heo nấu chín kỹ

Những món nên hạn chế:

Rau lá xanh để qua đêm

Hải sản

Trứng lòng đào

Gỏi, salad, món tái sống

3. Bảo quản đúng cách

Sau khi nấu nên cho thức ăn vào hộp sạch và làm lạnh sớm

Nếu di chuyển lâu, nên dùng túi giữ nhiệt kèm đá lạnh

Đến nơi làm việc cần cất ngay vào tủ lạnh nếu có

Trước khi ăn phải hâm nóng kỹ

Mang cơm đi làm: Đừng để bữa trưa “healthy” trở thành nguy cơ sức khỏe

Mang cơm đi làm vẫn là thói quen tốt nếu thực hiện đúng cách. Chỉ cần thay đổi vài chi tiết nhỏ như chọn đúng hộp đựng, bảo quản hợp lý và hâm nóng kỹ, bạn đã có thể giảm đáng kể nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.

Bởi đôi khi, điều gây hại cho cơ thể không nằm ở những thứ quá lớn lao, mà lại đến từ chính những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày.