Uống 3.000 cốc trà sữa thay nước lọc, thận cô gái mọc chi chít sỏi

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nam Hồ Trường Sa đã thực hiện phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da cho cô Tiêu. Kíp mổ chia quá trình can thiệp thành ba giai đoạn nhằm loại bỏ toàn bộ khối sỏi kích thước lớn, cấu trúc phức tạp, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thận. Hiện bệnh nhân đã phục hồi thể trạng và xuất viện.

9 năm trước, người phụ nữ này từng điều trị sỏi thận thành công. Tuy nhiên sau đó, cô chủ quan bỏ qua lịch tái khám định kỳ. Mỗi ngày, bệnh nhân uống một ly đồ uống ngọt thay thế hoàn toàn nước lọc, đồng thời dành trọn các buổi chiều ngồi đánh bài. Do cơ thể không phát ra các tín hiệu cảnh báo như đau lưng hay tiểu ra máu, cô lầm tưởng chức năng bài tiết vẫn hoạt động bình thường cho đến khi khám sức khỏe tổng quát.

Hình ảnh trên phim chụp cho thấy sỏi lấp đầy thận của bệnh nhân. Ảnh: Henan

Bác sĩ Lý Thụy Phong, Giám đốc Trung tâm Sỏi thận của bệnh viện, giải thích lượng đường và bột béo khổng lồ trong thức uống trên làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Quá trình đó đẩy nồng độ canxi cùng oxalate trong nước tiểu lên cao, đẩy nhanh tốc độ lắng đọng tinh thể. Thêm vào đó, thói quen lười vận động khiến dòng chảy nước tiểu ứ trệ, tạo điều kiện cho tạp chất tích tụ thành khối cứng phức tạp. Giai đoạn đầu, bệnh thường ẩn nấp, không biểu hiện triệu chứng nên bệnh nhân rất dễ bỏ qua.

Giới y khoa từng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự. Cách đây không lâu, nam thanh niên 28 tuổi ở Quảng Đông nổi hạt tophi do gout ở ngón tay và chân, chảy dịch khớp, hạn chế vận động sau thời gian dài tiêu thụ ba ly trà sữa mỗi ngày. Một nữ thanh niên 20 tuổi khác cũng mắc vô số sỏi thận vì lạm dụng thức uống có đường.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên uống trà sữa tối đa 1-2 lần một tháng. Khi gọi đồ uống, nên chọn cỡ ly nhỏ, ưu tiên các tùy chọn không đường hoặc ít đường để giảm thiểu lượng đường dung nạp vào cơ thể. Nếu đang có thói quen uống trà sữa, cảm thấy nước lọc nhạt nhẽo khó uống, hoặc thỉnh thoảng bị đau mỏi vùng thắt lưng mà chưa từng đi khám, người dân nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ càng sớm càng tốt.