Thực đơn 'vàng' cứu vãn thị lực: Món ăn giúp ngăn tăng độ cận và giảm mỏi mắt cho người ngồi máy tính

Cháo yến mạch với quả mọng và hạnh nhân

Nguyên liệu: 102g yến mạch cán dẹt; 480ml sữa hạnh nhân không đường; 1 quả chuối, cắt lát; 75g việt quất đông lạnh; 14g hạt lanh xay; 30ml siro lá phong; 2g cà phê tinh chất vani; 5g cà phê tinh chất hạnh nhân (tùy chọn); 160ml sữa chua dừa không đường; 45g bơ hạnh nhân; Bột quế; Hạnh nhân thái lát, rang.

Cách làm: Đầu tiên, bạn trộn đều yến mạch, sữa hạnh nhân, chuối cắt lát, việt quất đông lạnh và hạt lanh xay. Cho hỗn hợp lên bếp và đun sôi nhẹ, sau đó giảm lửa và đun nhỏ lửa trong 7 phút, thỉnh thoảng khuấy để tránh cháy; Tiếp theo, bạn tắt bếp, thêm siro lá phong, tinh chất vani và tinh chất hạnh nhân, khuấy đều;

Chia cháo yến mạch ra các bát và thưởng thức kèm với sữa chua dừa, bơ hạnh nhân, bột quế và hạnh nhân rang.

Cá hồi áp chảo với rau cải xoăn

Nguyên liệu: 4 miếng phi lê cá hồi; 45ml nước cốt chanh tươi; 45ml dầu ô-liu; 2g muối; 1 bó cải xoăn, bỏ gân, thái sợi mỏng; 60g chà là, cắt lát mỏng (khoảng 1/4 cốc); 1 quả táo, cắt sợi; 30g phô mai Pecorino bào nhuyễn; 24g hạnh nhân thái lát, rang; Tiêu đen xay; 4 ổ bánh mì nguyên cám nhỏ.

Cách làm: Để cá hồi ở nhiệt độ phòng trong 10 phút trước khi nấu; Trong khi chờ, trộn nước cốt chanh, dầu ô-liu và muối trong một tô lớn. Thêm cải xoăn, trộn đều và để yên 10 phút;

Trong thời gian đó, cắt chà là thành lát mỏng và táo thành sợi. Thêm chà là, táo, phô mai và hạnh nhân vào tô cải xoăn. Nêm tiêu, trộn đều và để sang một bên;

Cá hồi ướp với muối và tiêu đen rồi đem áp chảo đến khi chín; Chia đều cá hồi, salad vào bánh mì và thưởng thức.

Trứng luộc kèm bánh mì nguyên cám

Nguyên liệu: 2 lát bánh mì nguyên cám; 1 quả bơ chín; 1 quả trứng gà; Một ít rau mùi hoặc mùi tây thái nhỏ; 10ml nước cốt chanh tươi; Muối và hạt tiêu đen.

Cách làm: Luộc trứng: Đun sôi nước trong nồi; Khi nước sôi, nhẹ nhàng cho trứng vào và luộc trong khoảng 5-7 phút, tùy theo sở thích về độ chín của lòng đỏ; Sau khi luộc xong, vớt trứng ra, ngâm ngay vào nước đá lạnh và bóc vỏ, cắt lát.

Bơ và trứng khi được kết hợp sẽ mang lại hương vị ngầy ngậy, béo béo cho món bánh mì của bạn. Món ăn này thường được chị em dùng vào bữa sáng vì khá nhanh và tiện lợi.

Chuẩn bị hỗn hợp bơ: Bơ chín bóc vỏ, bỏ hạt và nghiền nhuyễn trong bát; Thêm nước cốt chanh và rau mùi hoặc mùi tây thái nhỏ vào, trộn đều để tạo thành hỗn hợp bơ thơm ngon.

Nướng hoặc làm nóng bánh mì cho đến khi giòn và ấm. Phết hỗn hợp bơ lên bánh mì, thêm trứng, muối, hạt tiêu và thưởng thức.

Súp bí đỏ và bánh mì nướng nguyên hạt

Nguyên liệu: 500g bí đỏ, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng nhỏ. 1 củ hành tây, thái nhỏ. 2 tép tỏi, băm nhuyễn. 500ml nước dùng gà hoặc rau củ. 200ml sữa tươi không đường. 100ml kem tươi (whipping cream). 10g bơ lạt. Muối, tiêu, hạt nêm. 4 lát bánh mì nguyên hạt.

Cách làm: Đun nóng bơ lạt trong nồi, cho hành tây và tỏi vào xào đến khi mềm và thơm; Thêm bí đỏ vào nồi, đảo đều trong 5 phút. Đổ nước dùng vào, đun sôi, sau đó giảm lửa và nấu khoảng 15 – 20 phút cho đến khi bí đỏ mềm;

Súp bí đỏ và bánh mì nướng làm một trong những món ăn không thể thiếu cho người cận thị và thường xuyên ngồi máy tính.

Dùng máy xay cầm tay hoặc máy xay sinh tố, xay hỗn hợp đến khi mịn; Tiếp tục đun súp dưới lửa nhỏ, thêm sữa tươi và kem tươi, khuấy đều. Nêm muối, tiêu và hạt nêm cho vừa khẩu vị. Đun nhẹ đến khi súp nóng, tránh để sôi; Nướng giòn bánh mì, cho súp ra bát rồi thưởng thức.

Sữa chua không đường với các loại hạt

Nguyên liệu: 3 quả mơ khô, cắt nhỏ. 50g sữa chua Hy Lạp tách béo. 20g hạt óc chó, băm nhỏ.

Cách làm: Cho sữa chua vào bát. Trộn đều mơ khô vào sữa chua sau đó để vào tủ lạnh khoảng 15 phút; Lấy hỗn hợp sữa chua ra khỏi tủ lạnh, rắc hạt óc chó lên trên và thưởng thức.