6 thói quen ngày nắng nóng có thể âm thầm kích hoạt đột quỵ

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng

Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Healthline

Sau khi hoạt động dưới trời nóng, mạch máu đang giãn để giải phóng nhiệt. Việc tiếp xúc nước lạnh đột ngột có thể khiến mạch máu co mạnh, huyết áp tăng nhanh và tạo áp lực lên tim mạch. Bác sĩ Gregory Poland, chuyên gia tim mạch tại Cleveland Clinic, cho biết sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể kích hoạt phản ứng căng thẳng, làm tim đập nhanh hơn và huyết áp biến động mạnh, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền tim mạch hoặc tăng huyết áp. Nên để cơ thể nghỉ khoảng 20 phút ở nơi mát, lau khô mồ hôi và uống nước từ từ trước khi tắm.

Uống nước đá quá nhanh khi cơ thể đang nóng

Một ly nước đá lạnh có thể giúp giải nhiệt tức thì nhưng nếu uống quá nhanh sau khi vận động hoặc đi nắng lâu, cơ thể dễ rơi vào trạng thái "sốc lạnh". Thay đổi nhiệt độ quá nhanh có thể làm co mạch tạm thời, tăng nhịp tim và khiến huyết áp dao động mạnh ở người nhạy cảm. Ngoài ra, việc uống quá nhiều nước đá trong thời gian ngắn cũng có thể khiến cơ thể khó điều hòa nhiệt độ, gây chóng mặt hoặc tụt huyết áp.

Ngồi điều hòa quá lạnh hoặc để quạt thổi trực tiếp

Trong ngày nóng, nhiều người bật điều hòa ở mức quá thấp hoặc để quạt thổi trực tiếp nhiều giờ nhằm làm mát nhanh. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngoài trời và trong phòng có thể khiến mạch máu co lại đột ngột. Giáo sư David C. Evans, chuyên gia thần kinh tại University College London, nhận định việc thay đổi nhiệt độ môi trường liên tục là yếu tố làm tăng áp lực lên hệ tim mạch và tuần hoàn não, nhất là ở người cao tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo nhiệt độ điều hòa chỉ nên thấp hơn nhiệt độ ngoài trời khoảng 5-7 độ C.

Uống quá ít nước trong thời tiết nắng nóng

Mất nước là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ đột quỵ trong mùa hè. Khi cơ thể thiếu nước, máu có xu hướng cô đặc hơn, lưu thông chậm và dễ hình thành cục máu đông. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mất nước kéo dài còn khiến huyết áp không ổn định và làm tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tuần hoàn. Bác sĩ Joshua Willey, chuyên gia thần kinh tại Mount Sinai Hospital, cho biết nhiều ca đột quỵ mùa hè liên quan đến tình trạng mất nước âm thầm ở người lớn tuổi.

Tập thể dục giữa trưa nắng gắt

Nên tránh tập luyện ngoài trời vào khung giờ nắng gắt. Ảnh: Popsugar

Tập luyện hoặc lao động ngoài trời trong khoảng từ 10h-16h khiến cơ thể mất nước nhanh, tăng thân nhiệt và gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Theo World Health Organization, nhiệt độ cực đoan có thể làm gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch và thần kinh, bao gồm đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Nên tập luyện vào sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời bổ sung đủ nước trước, trong và sau khi vận động.

Thức khuya, ngủ kém vì thời tiết oi bức

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người ngủ không sâu giấc hoặc thức khuya thường xuyên. Thiếu ngủ làm tăng hormone căng thẳng, gây rối loạn huyết áp và ảnh hưởng tuần hoàn máu não. Theo Mayo Clinic, ngủ ít dưới 6 giờ mỗi đêm trong thời gian dài có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ cao hơn. Nên giữ phòng ngủ thoáng mát, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ và tránh dùng đồ uống chứa caffeine vào buổi tối.

Dấu hiệu cảnh báo cần cấp cứu ngay

Các bác sĩ lưu ý cần gọi cấp cứu nếu xuất hiện dấu hiệu méo miệng, yếu tay chân, nói khó, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội đột ngột. Nhận biết sớm đột quỵ, đẩy nhanh thời gian cấp cứu giúp tăng khả năng phục hồi.