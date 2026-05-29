Loại rau tròn như quả trứng, vị ngon hơn thịt, bổ não, tốt cho sức khỏe nam giới, xào tôm thành món đậm đà

Loại rau này là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, kali và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe: Nấm rơm.

Loại rau này có hàm lượng calo thấp nhưng lại tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và phù hợp với người muốn ăn uống lành mạnh.

Nấm rơm còn được biết đến với những tác dụng tuyệt vời trong việc chữa các bệnh như: béo phì, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

Do đặc tính hàn có công năng bổ tỳ, ích khí, tiêu thực, khử nhiệt nên nấm rơm có tác dụng làm tăng sức đề kháng, hạ cholesterol máu.

Ngoài ra, loại rau này còn được biết đến bởi tác dụng trong việc chữa trị chứng xuất tinh sớm, gan nhiễm mỡ, suy giảm trí nhớ, giúp tăng cường sức khỏe...

Khi kết hợp cùng tôm tươi và thịt bằm, món tôm xào nấm rơm mang đến hương vị hài hòa, vừa đậm đà vừa thanh nhẹ, rất thích hợp cho bữa cơm hằng ngày. Dân Việt giới thiệu cách nấu món nấm rơm xào tôm như sau:

Nguyên liệu

- Nấm rơm: 200gr

- Tôm tươi: 200gr

- Thịt bằm: 150gr

- Hành tím, tỏi, hành lá

- Nước mắm, hạt nêm, đường, tiêu, ớt bột

- Dầu ăn

Cách làm

- Nấm rơm ngâm với nước muối loãng, rửa sạch rồi để ráo. Nếu nấm lớn có thể cắt đôi để dễ thấm gia vị.

- Tôm lột vỏ, chừa phần đuôi cho đẹp mắt rồi ướp với một ít nước mắm để tăng vị đậm đà.

- Thịt bằm ướp cùng hành tím băm hoặc đầu hành băm, thêm nước mắm và tiêu xay cho thơm.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi băm. Khi tỏi dậy mùi, cho tôm vào đảo nhanh tay đến khi tôm săn lại và chuyển màu đỏ cam đẹp mắt thì trút ra đĩa riêng.

- Dùng lại chảo, cho thịt bằm vào xào vừa chín tới. Tiếp theo cho nấm rơm vào đảo đều để nấm tiết nước ngọt tự nhiên hòa quyện cùng phần thịt.

- Nêm nếm lại với đường, hạt nêm và một ít ớt bột nếu thích vị cay nhẹ.

- Cho phần tôm đã xào vào chảo, đảo thêm khoảng 5 phút để nguyên liệu thấm đều gia vị. Cuối cùng rắc hành lá cắt nhỏ rồi tắt bếp.

- Món ăn có màu sắc bắt mắt, vị ngọt tự nhiên từ nấm và tôm hòa cùng thịt bằm đậm đà. Ăn kèm cơm nóng rất đưa cơm mà không gây cảm giác ngấy.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.