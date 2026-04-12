Tê bì, khó nhai nuốt vì khối u bất thường dưới tai

Tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và phẫu thuật can thiệp cho 1 bệnh nhân bị u tai lớn.

Người bệnh Nguyễn Văn H. (35 tuổi) đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương – Phòng khám Ngoại số 1 (tầng 2) trong tình trạng xuất hiện khối vùng góc hàm dưới tai trái khoảng 4 tháng.

Người bệnh cho biết, trong thời gian đầu, khối u tiến triển chậm, không gây đau nên người bệnh chưa điều trị. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, khối u to nhanh bất thường, gây mất thẩm mỹ rõ rệt, kèm theo cảm giác khó chịu khi nhai nuốt, tê bì vùng dái tai trái và hạn chế há miệng. Người bệnh đi khám và được chẩn đoán u tuyến nước bọt mang tai trái, sau đó nhập viện để điều trị.

Khối u ngày càng lớn dưới tai của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, người bệnh tỉnh táo, không sốt, thể trạng trung bình, da niêm mạc hồng, không sờ thấy hạch ngoại biên. Tại vùng góc hàm dưới tai trái ghi nhận một khối kích thước khoảng 5×6 cm, mật độ vừa, di động kém, không đau và không sờ thấy hạch cổ. Tiền sử ghi nhận người bệnh hút thuốc lá nhiều năm.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy siêu âm tuyến mang tai trái phát hiện khối u kích thước 50x60mm, bờ không đều, ranh giới rõ, không vôi hóa. Xét nghiệm tế bào học cho hình ảnh hướng tới u tuyến nước bọt. Từ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán xác định u tuyến nước bọt mang tai trái.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê nội khí quản, với đường rạch da theo hình Lazy S, bóc tách tạo vạt hai phía và bộc lộ các mốc giải phẫu quan trọng gồm: cơ ức đòn chũm, bụng sau cơ nhị thân, mỏm chũm và tragal pointer.

Ê kíp phẫu thuật gồm bác sĩ Nguyễn Ngọc Huân, bác sĩ Hoàng Đình Tuấn Anh và bác sĩ Bùi Minh Hiếu đã tiến hành bộc lộ dây thần kinh VII cùng các nhánh liên quan, sau đó cắt trọn khối u và bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt, đảm bảo mục tiêu điều trị triệt để đồng thời hạn chế nguy cơ ảnh hưởng chức năng vận động cơ mặt.

Sau khi kiểm soát cầm máu kỹ, phẫu thuật viên đặt 1 dẫn lưu, vết mổ được khâu phục hồi giải phẫu 2 lớp bằng Vicryl 3-0 và khâu da bằng Dafilon 7-0.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát và điều trị bằng kháng sinh, thuốc giảm đau chống viêm, thuốc cầm máu chống phù nề, kết hợp thay băng hằng ngày. Dẫn lưu được rút sau 03 ngày, cắt chỉ sau 05 ngày. Người bệnh phục hồi tốt, không ghi nhận biến chứng và được xuất viện sau 05 ngày.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huân, khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, u tuyến nước bọt mang tai có thể tiến triển âm thầm, không đau nên dễ bị bỏ qua.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển nhanh hoặc chèn ép có thể gây biến dạng vùng mặt – cổ, tê bì vùng tai, hạn chế há miệng và khó chịu khi ăn nhai, nuốt. Vì vậy, khi phát hiện bất kỳ khối bất thường nào vùng mang tai – góc hàm, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.