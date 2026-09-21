Gen Z nấu bữa trưa đa dạng món Âu - Á cho bạn cùng nhà

Cô nhân viên văn phòng 29 tuổi hiện sống cùng hai người bạn thân và em trai là sinh viên. Bốn người đã ở chung hơn hai năm. Trước đó, cô từng sống riêng với em trai, ở cùng bạn hoặc một mình nhưng dù ở giai đoạn nào, Trang vẫn duy trì thói quen tự nấu ăn.

Bữa trưa là bữa chính của Trang bởi cô thường không ăn tối. Mỗi chiều sau khi tan làm, Trang vào bếp chuẩn bị bữa tối cho ba người, nấu phần cơm của mình và mọi người mang đi ăn trưa vào hôm sau.

Thực đơn được cô lên từ cuối tuần, thay đổi từ cơm Việt đến các món kiểu Hàn, Thái, Âu... để tránh nhàm chán. Trang cho biết việc nấu đa dạng vừa giúp cô thỏa sở thích thử nhiều món, vừa dễ cân đối thực phẩm và khiến các thành viên trong nhà đỡ ngán.

Mỗi cuối tuần, Trang dành khoảng một giờ đi chợ dựa trên thực đơn đã định sẵn. Sau khi mua thực phẩm, cô dành thêm khoảng hai giờ dọn tủ lạnh, vệ sinh khu vực bếp và sơ chế nguyên liệu. Theo Trang, công đoạn chuẩn bị trước giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong tuần bởi sơ chế thường lâu hơn mọi người nghĩ.

Cô cho biết đã tìm hiểu một số cách bảo quản thực phẩm để rau, thịt mua vào Chủ nhật vẫn có thể sử dụng trong những ngày tiếp theo. Tủ lạnh cũng được vệ sinh hàng tuần nhằm giữ khu vực bảo quản thực phẩm sạch sẽ.

"Nhờ đã có thực đơn và nguyên liệu chuẩn bị sẵn, các buổi tối trong tuần mình chỉ cần lấy đồ trong tủ lạnh rồi nấu theo kế hoạch. Trung bình mình mất khoảng một đến một tiếng rưỡi để hoàn thành cả bữa tối và bữa trưa hôm sau", cô kể.

Hai người bạn cùng phòng và em trai chia nhau rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Theo cô, mỗi người phụ trách một phần việc nên chuyện bếp núc không trở thành gánh nặng của riêng ai.

Bốn thành viên trong nhà không có ai đặc biệt kén ăn. Những khác biệt nhỏ về khẩu vị được Trang điều chỉnh ngay khi nấu. Chẳng hạn, nếu làm salad mà một người không ăn cà chua sống, cô chỉ để riêng phần nguyên liệu này thay vì thay đổi cả món.

Thói quen vào bếp của Trang hình thành từ nhỏ khi được mẹ và bà nội dạy nấu các món cơm nhà. Khi xuống Hà Nội học xa gia đình, cô tiếp tục tự nấu để tiết kiệm.

Cô bắt đầu đăng những món mình nấu lên Facebook khoảng 7 đến 8 năm trước, ban đầu như một cuốn nhật ký ghi lại sở thích. Từ năm 2024, Trang thực hiện riêng một series về cơm trưa. Khi những bài đăng nhận được sự quan tâm, cô chia sẻ kỹ hơn cách lên thực đơn, đi chợ và chuẩn bị nguyên liệu.

Theo Trang, tự nấu giúp cô chủ động khẩu phần, lựa chọn nguyên liệu và ăn đúng khẩu vị. Cô ước tính nếu thường xuyên ăn bên ngoài, chi phí ăn uống mỗi tháng có thể cao gấp 2-3 lần. Tuy nhiên, Trang không đặt ra mức ngân sách cố định mà lựa chọn thực phẩm phù hợp thu nhập từng thời điểm.

Việc chuẩn bị cơm cũng không phải nguyên tắc bắt buộc. Những ngày quá bận hoặc mệt, cô sẵn sàng ăn ngoài, đi gặp bạn bè thay vì cố hoàn thành thực đơn đã lên. Với Trang, duy trì sở thích lâu dài quan trọng hơn việc phải nấu đủ từng bữa theo kế hoạch.

Điều khiến Trang vui nhất là những món mình chuẩn bị hợp khẩu vị, được mọi người ăn hết. "Mình nấu chủ yếu vì thích nấu và thích chăm sóc những người thân của mình trước đã, vậy là vui rồi", cô nói.