Quán bánh cuốn hơn 50 năm giữa Hà Nội vẫn bán 15.000 đồng một suất

6h sáng, con ngõ 29 Thụy Khuê bắt đầu nhộn nhịp. Hàng bánh cuốn nằm sâu trong ngõ, không có biển hiệu cầu kỳ nhưng vẫn thu hút đông khách mỗi ngày. Từ 4h sáng, vợ chồng ông Phạm Văn Chính, 65 tuổi, bắt đầu chuẩn bị bột, nhân và chả để kịp mở hàng.

Quán mở từ 6h đến 14h, đông nhất khoảng 7h-9h. Vợ ông Chính phụ trách khu vực phục vụ ở đầu ngõ, còn ông đứng phía trong, vừa tráng bánh vừa phục vụ khách. Quán có khoảng 30 chỗ ngồi.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Chính vẫn giữ cách làm bánh theo công thức mẹ truyền lại. Gạo tẻ được xay nhuyễn bằng cối đá, sau đó lọc nhiều lần qua nước để loại bỏ tạp chất, lấy phần bột mịn. Theo ông, đây là công đoạn quyết định độ mềm, mỏng và hương vị của bánh.

Mỗi ngày, quán bán hơn 200 đĩa bánh cuốn, cuối tuần khoảng 300 đĩa.

Một đĩa bánh cuốn nhân thịt, mộc nhĩ có giá 15.000 đồng, chả thịt gọi thêm 5.000 đồng. Ông Chính nói mức giá này "không thể làm giàu", song chưa muốn đóng cửa khi nhiều khách đã ăn ở đây hàng chục năm.

Bánh cuốn trứng cũng có giá 15.000 đồng một suất. Trứng được tráng cùng lớp bột bánh, tạo vị béo, mềm.

Mức này thấp hơn giá phổ biến 25.000-30.000 đồng tại nhiều hàng bánh cuốn ở Hà Nội.

Khách của quán phần lớn là người quen lâu năm. Bên cạnh đó là những người từ các địa phương khác đến Hà Nội và khách nước ngoài.

Chị Phương Loan, ở Kim Mã, là một trong những khách duy trì thói quen đến quán nhiều năm. Vào những ngày nghỉ, chị thường đưa gia đình đến ăn bánh cuốn.

Hơn 50 năm tồn tại, quán chứng kiến nhiều thực khách lớn lên cùng món ăn này. Có người tìm đến từ khi còn nhỏ, sau đó lập gia đình rồi đưa vợ, chồng và con cái trở lại.

Cô Phùng Thái, 62 tuổi, đã phụ việc tại quán nhiều năm. Theo cô, quán gần như duy trì bán hàng đều đặn cả những dịp nghỉ lễ. Những ngày đông khách, chỗ ngồi nhanh chóng kín, nhiều người phải chờ đến lượt.

Công việc liên tục khiến cô đôi lúc mệt, nhưng niềm vui là nhìn thấy quán vẫn có khách tìm đến.

Ông Chính cho biết gia đình hiện không chịu áp lực lớn về kinh tế. Các con đã lập gia đình, công việc ổn định, cuộc sống tương đối đầy đủ. Điều khiến ông tiếp tục đứng bên bếp bánh mỗi sáng chính là cảm giác thân thuộc khi đón tiếp những vị khách đã ăn ở quán hàng chục năm.

Giữa một Hà Nội ngày càng nhiều lựa chọn cho bữa sáng, quán bánh cuốn nằm sâu trong con ngõ nhỏ vẫn bắt đầu một ngày mới từ 4h sáng, với lớp bánh mỏng được tráng thủ công và mức giá mà ông chủ biết rõ là "không thể làm giàu".