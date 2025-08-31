"Yêu" bao nhiêu là đủ đối với các cặp vợ chồng?

Nghiên cứu của Amy Muise, nhà nghiên cứu về các mối quan hệ tình dục tại Đại học Dalhousie, Canada, đã đưa ra một kết luận đáng chú ý, đối với các cặp đôi.

Theo đó, mức độ hạnh phúc với mối quan hệ tăng lên khi họ "yêu" nhiều hơn nhưng lợi ích này chững lại ở tần suất quan hệ tình dục một lần mỗi tuần. Những người có tần suất từ bốn lần trở lên mỗi tuần không cho thấy sự gia tăng hạnh phúc đáng kể so với những người chỉ "yêu" hàng tuần.

"Tôi thực sự nghĩ rằng các cặp đôi có thể cảm thấy áp lực khi cố gắng quan hệ tình dục càng thường xuyên càng tốt." - nhà nghiên cứu Muise chia sẻ. Tác giả cho rằng, đặt mục tiêu một lần một tuần có lẽ là một con số thực tế hơn so với việc nghĩ rằng phải "yêu" mỗi ngày. Điều này sẽ giúp tránh cảm giác quá tải và né tránh sự thân mật.

1. Mối liên kết quan trọng hơn tần suất quan hệ tình dục

Kết nối cảm xúc giữa hai người quan trọng hơn số lần họ quan hệ tình dục.

Nghiên cứu của Amy Muise dựa trên dữ liệu từ 2.400 cặp vợ chồng, cũng củng cố một điều quan trọng: chất lượng của một mối quan hệ lãng mạn là yếu tố dự báo lớn nhất cho hạnh phúc tổng thể. Nói cách khác, kết nối cảm xúc giữa hai người quan trọng hơn số lần họ quan hệ tình dục trong việc tạo nên một mối quan hệ viên mãn. Tình dục có thể làm tăng hạnh phúc vì nó khiến các cặp đôi cảm thấy hài lòng hơn với mối quan hệ của mình, nhưng đó không phải là con đường duy nhất.

Vậy nên, đừng quá lo lắng về con số. Dù "chuyện ấy" thường xuyên không xấu, nó không nhất thiết là yếu tố then chốt để cải thiện mối liên kết. Điều quan trọng là liệu cặp vợ chồng có thực sự hòa hợp, cảm thông và kết nối với nhau hay không.

2. Thử nghiệm để tìm ra con số phù hợp

Tuy nhiên, có một điểm mâu thuẫn trong nghiên cứu này, không rõ điều gì xuất hiện trước, tình dục hay hạnh phúc? Có thể những cặp đôi "yêu" nhiều hơn vốn đã hạnh phúc ngay từ đầu, hoặc cả hai điều này đều đúng, tình dục làm tăng hạnh phúc và hạnh phúc làm tăng tình dục.

Quan trọng hơn, con số "một lần một tuần" có thể là lý tưởng với nhiều cặp đôi nhưng nó không phải là khuôn mẫu cho tất cả. Mỗi cặp đôi có một nhu cầu và nhịp sống riêng.

Vanessa Marin, một nhà trị liệu tình dục ở Berlin (Đức) khuyên các cặp đôi nên thử nghiệm để tìm ra tần suất phù hợp với mình: "Tôi rất ủng hộ việc để các cặp đôi thử nghiệm, chẳng hạn như một tháng thử quan hệ hai lần một tuần và xem mọi chuyện diễn ra thế nào, hoặc một lần một tuần, hãy thử nghiệm để tìm ra".

3. Khi cố gắng chỉ làm mọi thứ tệ hơn

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ép buộc bản thân có thể phản tác dụng. Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những cặp đôi vốn đã hài lòng với tần suất "yêu" khoảng sáu lần mỗi tháng hãy tăng gấp đôi con số này. Kết quả thật bất ngờ, sau ba tháng, họ có tâm trạng tệ hơn và ít tận hưởng tình dục hơn so với nhóm duy trì tần suất cũ.

"Khi được bảo phải làm một điều gì đó, nó luôn trở nên bớt thú vị." - George Loewenstein, giáo sư kinh tế và tâm lý học tại Đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ) nhận định. Đây cũng là lý do nhà trị liệu tình dục Marin tránh đưa ra khuyến nghị cụ thể, vì lo sợ rằng các cặp đôi sẽ cảm thấy áp lực phải đạt được kỳ vọng và đánh mất sự hứng thú tự nhiên.

4. Giải pháp cho các cặp đôi đang gặp khó khăn về quan hệ tình dục

Dành thời gian bên nhau một cách trọn vẹn.

Nếu đang ở trong một mối quan hệ mà "chuyện ấy" đã ngừng hẳn cũng đừng tuyệt vọng. GS. Loewenstein cho rằng, một lần mỗi tuần vẫn là một mục tiêu khả thi để bắt đầu lại, bởi nó gần như là một "hằng số tự nhiên".

Nếu thiếu ham muốn tình dục, các cặp đôi có thể thử những chiến lược đơn giản như dành thời gian chất lượng cho nhau. GS. Marin khuyên nên dành ít nhất 20 phút mỗi ngày, tắt ti vi và cất điện thoại. Với những cặp đôi quá bận rộn, chỉ cần năm phút mỗi ngày trò chuyện thân mật cũng đủ để tạo "vùng đệm cho tình dục".

Một mẹo hiệu quả khác là thay đổi không gian. GS. Loewenstein gợi ý: "Cặp đôi nào mà chưa từng trải qua cảm giác khi đến một khách sạn ở một địa điểm mới, trong một môi trường mới và người bạn đời dường như khác biệt, sự khác biệt đó rất tốt khi nói đến tình dục."

Nếu những cách trên vẫn chưa đủ, GS. Loewenstein khuyên các cặp đôi hãy dựa vào lý trí và tự nhủ rằng cứ làm đi. Họ có thể sẽ ngạc nhiên về mức độ thú vị nếu họ bắt đầu lại.