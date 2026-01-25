Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan: Cảnh giác 4 loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh

Ông Dương 60 tuổi (Trung Quốc) và vợ vừa chính thức bước vào tuổi hưu. Suốt nhiều năm, họ tự tin mình sống lành mạnh: ăn nhạt, ít dầu mỡ, không thức khuya. Mỗi lần đi chợ, hai ông bà thường mua dư vài ngày cho “đỡ vất vả”, tất cả đều cho vào chiếc tủ lạnh đã dùng hơn chục năm.

Cho đến đợt khám sức khỏe định kỳ đầu năm nay, cả hai lần lượt nhận kết quả ung thư gan. Tin dữ đến quá bất ngờ. “Chúng tôi sống rất giữ gìn, sao lại mắc bệnh này?”, ông bà không khỏi hoang mang.

Khi rà soát lại lối sống, bác sĩ chỉ nói: “Có những nguy cơ không nằm ở rượu bia, mà ẩn ngay trong tủ lạnh của gia đình”.

Tủ lạnh không phải “két sắt” bảo vệ thực phẩm

Với nhiều gia đình, tủ lạnh đã trở thành nơi “giữ hộ sức khỏe”: đồ ăn thừa, thịt cá mua sẵn, bánh trái, đồ khô… chỉ cần cho vào là yên tâm. Nhưng thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn vi khuẩn và độc tố.

Đặc biệt, một số loại nấm mốc vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp và tiếp tục sinh độc tố. Nguy hiểm hơn, độc tố nấm mốc như aflatoxin không bị phá hủy bởi việc hâm nóng hay nấu lại, nhưng lại là yếu tố nguy cơ cao hàng đầu gây ung thư gan.

Tủ lạnh không phải nơi để chứa quá nhiều đồ ăn thừa hoặc chưa ăn đến. Ảnh minh họa

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ cảnh báo 4 loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh cần đặc biệt tránh.

4 loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh, gan dễ “lãnh đủ”

1. Thức ăn thừa để qua ngày

Cơm, canh, món xào sau khi nấu chín, nếu để tủ lạnh quá 24 giờ, lượng vi khuẩn có thể tăng lên đáng kể, kể cả khi không có mùi lạ. Một số loại vi khuẩn sinh độc tố không bị tiêu diệt hoàn toàn khi hâm nóng lại.

Ăn thường xuyên đồ thừa hâm đi hâm lại có thể khiến gan phải “giải độc” liên tục, lâu dài làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

2. Hải sản để đông – rã đông nhiều lần

Tôm, cá, sò, hàu sau khi rã đông rồi lại cho vào tủ lạnh rất dễ nhiễm khuẩn. Một số vi sinh vật trong hải sản vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ thấp.

Nếu thói quen này kéo dài, không chỉ dễ gây rối loạn tiêu hóa mà còn làm tăng nguy cơ viêm gan, tổn thương gan mạn tính.

Ảnh minh họa

3. Bánh bao, bánh mì, đồ bột nấu chín

Nhiều gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi, có thói quen trữ bánh bao, bánh hấp trong tủ lạnh để ăn dần. Nhưng thực tế, đây lại là nhóm thực phẩm rất dễ nhiễm nấm mốc, kể cả khi chưa thấy mốc rõ bằng mắt thường.

Nấm mốc sinh aflatoxin – một chất được xếp vào nhóm gây ung thư mạnh, đặc biệt nguy hiểm cho gan.

4. Lạc, đậu phộng, hạt khô bảo quản lạnh

Các loại hạt nhiều dầu nếu để trong môi trường ẩm, kể cả tủ lạnh, rất dễ bị nấm mốc xâm nhập. Điều đáng lo là mùi vị có thể chưa thay đổi rõ rệt, khiến người ăn chủ quan.

Đây là nhóm thực phẩm được ghi nhận có liên quan mật thiết đến phơi nhiễm aflatoxin nếu bảo quản không đúng cách.

Ung thư gan. Ảnh minh họa

Muốn bảo vệ gan, hãy bắt đầu từ tủ lạnh

Các chuyên gia khuyến nghị, để giảm nguy cơ ung thư gan và bệnh đường tiêu hóa, mỗi gia đình nên lưu ý:

Không trữ thức ăn chín quá lâu: tốt nhất ăn trong 24 giờ, hải sản nên dùng trong ngày.

Phát hiện dấu hiệu bất thường là bỏ ngay, dù chỉ mốc một góc nhỏ.

Dọn dẹp tủ lạnh định kỳ, giữ khô ráo, không nhồi nhét quá nhiều thực phẩm.

Ưu tiên ăn tươi – nấu vừa đủ, hạn chế đồ hâm đi hâm lại nhiều lần.

Ảnh minh họa

Sức khỏe của cả gia đình đôi khi bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ. Chỉ cần thay đổi vài thói quen trong cách sử dụng tủ lạnh, bạn đã có thể giúp lá gan “nhẹ gánh” hơn mỗi ngày.

Đừng để sự tiết kiệm hôm nay trở thành cái giá quá đắt cho sức khỏe ngày mai.