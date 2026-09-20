Vì sao vợ vẫn mang thai sau khi chồng thắt ống dẫn tinh?

Thắt ống dẫn tinh là phương pháp ngừa thai nam giới mang lại hiệu quả cao nhờ việc ngăn chặn tinh trùng di chuyển vào tinh dịch. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những trường hợp mang thai bất ngờ xảy ra sau khi thực hiện thủ thuật này.

Việc nắm rõ nguyên nhân giúp các cặp đôi chủ động phòng tránh và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

1. Nguyên nhân vợ mang thai sau khi chồng thắt ống dẫn tinh

Vợ vẫn có thể mang thai sau khi chồng thắt ống dẫn tinh do một số nguyên nhân. Ảnh minh họa AI

Hiện tượng mang thai sau khi thắt ống dẫn tinh thường bắt nguồn từ một số lý do y khoa cụ thể trong giai đoạn đầu hoặc sau một thời gian dài thực hiện.

Sau thủ thuật, một lượng tinh trùng vẫn có thể tồn đọng trong đường sinh dục và tiếp tục xuất hiện trong tinh dịch trong thời gian đầu. Vì vậy, việc quan hệ tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai dự phòng trước khi xác nhận thủ thuật thành công vẫn có thể dẫn đến thụ thai. Trong khoảng thời gian này, một lượng tinh trùng tồn đọng vẫn có thể xuất hiện trong tinh dịch và có khả năng thụ tinh nếu gặp trứng.

Bên cạnh đó, một số trường hợp thủ thuật ban đầu không chặn hoàn toàn ống dẫn tinh do kỹ thuật thực hiện hoặc do cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Hiện tượng tái thông ống dẫn tinh tự nhiên cũng có thể xảy ra khi hai đầu ống dẫn tinh hình thành lại đường nối với nhau sau nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Khi đó, tinh trùng có thể tiếp tục di chuyển vào tinh dịch và khiến quá trình tránh thai thất bại mà không có bất kỳ triệu chứng báo trước nào cho đến khi người vợ phát hiện mang thai.

2. Tỷ lệ thất bại thế nào?

Các thống kê y tế cho thấy tỷ lệ thất bại sớm của thắt ống dẫn tinh dao động khoảng 0,2 - 5%, trong khi tỷ lệ thất bại muộn khoảng 0,04 - 0,08%. Thất bại muộn tương đương khoảng 1 trường hợp trên 2.000 ca và được xác định khi tinh trùng di động xuất hiện trở lại trong tinh dịch sau khi đã xác nhận vô tinh qua xét nghiệm tinh dịch.

Nếu có nhu cầu sinh con trở lại trong tương lai, nam giới hoàn toàn có thể cân nhắc các phương pháp phẫu thuật đảo ngược. Thủ thuật nối ống dẫn tinh truyền thống hoặc nối ống dẫn tinh với mào tinh hoàn giúp khôi phục hoàn toàn đường đi của tinh trùng.

Tỷ lệ thành công của các phương pháp phẫu thuật này phụ thuộc rất lớn vào bác sĩ, số lượng tinh trùng thực tế, thời gian kể từ khi thực hiện thắt ống dẫn tinh và sức khỏe tổng thể của cặp vợ chồng.

3. Giải pháp hỗ trợ sinh sản khi thắt ống dẫn tinh thất bại

Đối với các cặp vợ chồng không phù hợp với phương pháp phẫu thuật đảo ngược hoặc gặp những trở ngại về khả năng sinh sản, các công nghệ hỗ trợ hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm là một lựa chọn khả thi cao. Bác sĩ có thể tiến hành thủ thuật hút tinh trùng trực tiếp từ tinh hoàn hoặc mào tinh hoàn dưới sự hỗ trợ của thuốc gây mê để đảm bảo an toàn và không gây đau đớn quá mức.

Miễn là mẫu tinh trùng thu được đảm bảo chất lượng và khỏe mạnh, thụ tinh trong ống nghiệm vẫn là một lựa chọn để có con sau khi thắt ống dẫn tinh; khả năng thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố của cả hai vợ chồng. Do đó, việc trao đổi kỹ lưỡng, cân nhắc các rủi ro và lợi ích cùng bác sĩ chuyên khoa trước khi tiến hành thủ thuật là bước chuẩn bị quan trọng nhằm định hướng đúng đắn cho sức khỏe sinh sản lâu dài của cặp đôi.