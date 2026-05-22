Loét thực quản vì ăn lẩu quá nhanh

Người phụ nữ 42 tuổi, họ Wang, sống tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, được chẩn đoán bị loét thực quản sau khi nuốt thức ăn quá vội, Sina đưa tin hôm 18/5.

Wang cho biết sự cố xảy ra cách đây hai tháng, trong một buổi ăn lẩu cùng bạn bè vào ngày thời tiết mát mẻ. Vì quá đói và mải trò chuyện, cô liên tục gắp thức ăn từ nồi ra rồi ăn ngay mà không chờ nguội bớt.

Ngay lúc đó, Wang thấy tức ngực nên uống nước đá để dễ chịu hơn. Vì triệu chứng nhanh chóng giảm nên cô không quá để tâm. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, người phụ nữ bắt đầu đau dữ dội mỗi khi nuốt, kể cả uống nước.

Các bác sĩ tại Bệnh viện số 8 Trường Sa phát hiện Wang bị loét thực quản dài khoảng 8 cm, tương đương gần một phần ba chiều dài thực quản người trưởng thành, vốn dao động từ 25 đến 30 cm.

Hình ảnh chụp thực quản Wang bị loét do ăn lẩu nóng và nhanh. Ảnh: Sina

Bác sĩ Wu Xiaoqing cho biết nhiều người lầm tưởng thực quản có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng thực tế, cơ quan này chỉ có thể dung nạp thức ăn ở mức khoảng 50-60 độ C. Trong khi đó, thức ăn vừa lấy trực tiếp từ nồi lẩu thường có nhiệt độ lên tới 80-90 độ C.

Trong trường hợp của Wang, niêm mạc miệng nhạy cảm khiến cô phản xạ nuốt nhanh thức ăn nóng, từ đó làm bỏng lớp niêm mạc thực quản vốn cũng rất dễ tổn thương.

Nhiều người cũng có thói quen uống nước lạnh khi ăn lẩu với suy nghĩ có thể làm dịu cảm giác nóng. Tuy nhiên, bác sĩ Wu cảnh báo việc thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy sẽ càng kích thích thực quản và gây tổn thương niêm mạc nghiêm trọng hơn.

Nếu được điều trị kịp thời, loét thực quản thường có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng trong trường hợp vết loét tái phát nhiều lần, nguy cơ chuyển biến thành ung thư có thể xuất hiện.

Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên để thức ăn nguội khoảng 1-2 phút sau khi gắp ra khỏi nồi, đồng thời chỉ nên dùng khi thức ăn ở mức ấm, tránh nguy cơ bị bỏng miệng. Nếu sau bữa ăn xuất hiện các triệu chứng như đau sau xương ức, nóng rát hoặc cảm giác vướng khi nuốt, người bệnh cần đi khám sớm, đừng cố chịu đựng khiến tình trạng nghiêm trọng hơn.

Câu chuyện của Wang làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về thói quen ăn uống. "Đúng là nhiều người thích ăn đồ nóng vì cảm thấy ngon hơn. Tôi từng ăn đậu phụ quá nóng, bị bỏng vòm miệng và đau suốt nhiều ngày", một người bình luận. "Chúng ta nên thay đổi suy nghĩ cũ cho rằng thức ăn phải ăn thật nóng mới ngon", một người khác viết.