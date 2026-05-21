Sức khỏe Công chúa Thái Lan chuyển biến xấu sau hơn 3 năm hôn mê

Một người dân cầu nguyện sức khỏe cho Công chúa Bajrakitiyabha trước tấm ảnh của bà ở Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn, Bangkok, hồi năm 2023. Ảnh: Somchai Poomlard

Thông báo được Cục Hoàng gia Thái Lan công bố ngày 21/5, đánh dấu lần cập nhật thứ bảy về tình trạng sức khỏe của công chúa kể từ năm 2022.

Công chúa Bajrakitiyabha, 47 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok từ ngày 15/12/2022 sau khi bất tỉnh vì vấn đề liên quan tim mạch trong lúc huấn luyện chó cưng tại tỉnh Nakhon Ratchasima.

Theo thông báo mới nhất, các bác sĩ phát hiện công chúa bị nhiễm trùng ổ bụng hồi tháng 4 do viêm đại tràng. Tình trạng này khiến huyết áp tụt, nhịp tim rối loạn và xuất hiện bất thường trong quá trình đông máu.

Đội ngũ y tế hoàng gia đã liên tục hỗ trợ hô hấp và chức năng thận cho công chúa, đồng thời sử dụng nhiều loại kháng sinh cùng thuốc nâng huyết áp và kiểm soát nhịp tim. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe vẫn tiếp tục xấu đi.

Thông báo cho biết nhiễm trùng nghiêm trọng hiện ảnh hưởng tới chức năng của nhiều cơ quan lớn trong cơ thể và vẫn chưa được kiểm soát. Đội ngũ bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát sao và điều trị tích cực cho công chúa.

Công chúa Bajrakitiyabha trước khi lâm bệnh. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Công chúa Bajrakitiyabha được xem là một trong những thành viên nổi bật và có học vấn cao của hoàng gia Thái Lan. Bà tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Thammasat trước khi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật tại Đại học Cornell ở Mỹ. Trước khi lâm bệnh, công chúa từng làm công tố viên, đại sứ Thái Lan tại Áo và có nhiều hoạt động về pháp luật, quyền phụ nữ cũng như cải cách hệ thống nhà tù. Với vai trò con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, bà từng được đánh giá là gương mặt có ảnh hưởng lớn trong hoàng gia Thái Lan hiện đại.