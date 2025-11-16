Bác sĩ kể chuyện trường hợp ăn lẩu liên tiếp 3 ngày nhận kết đắng

Thời điểm thu - đông, các món lẩu nóng hổi luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, việc ăn uống không đúng cách có thể dẫn đến những hệ quả sức khỏe nghiêm trọng. Trường hợp của một bệnh nhân ở Trung Quốc mới đây là ví dụ điển hình: sau 3 ngày liên tiếp ăn lẩu, tổng cholesterol của người này đã tăng từ 180 lên 260 mg/dL, vượt ngưỡng bình thường (dưới 200 mg/dL), đồng thời phát hiện gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Trác Vĩ Nho, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật của một bệnh viện ở Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ việc bệnh nhân chọn sai cách bồi bổ. Trong 3 ngày liền, bệnh nhân liên tục ăn thịt mỡ, thực phẩm nhiều dầu và muối, uống cả nước lẩu. Theo bác sĩ, những thói quen này như “đổ dầu vào mạch máu”, khiến cơ thể phải gánh chịu lượng dầu mỡ tích tụ dồn dập chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do khiến chỉ số máu và chức năng gan thay đổi rõ rệt.

Bạn không nên ăn lẩu quá thường xuyên. Ảnh: Ban Mai

Từ trường hợp trên, bác sĩ chỉ ra 2 “điểm đen” thường gặp khi mọi người ăn lẩu khiến cholesterol tăng nhanh, gan và thận phải làm việc quá tải.

Thứ nhất, thịt có mỡ là mối nguy của tim mạch. Các món ăn nhiều chất béo có thể khiến cholesterol xấu (LDL) tăng 25-30%, gia tăng áp lực mạch máu. Khi cơ thể liên tục nạp thịt mỡ trong nhiều bữa liền, nguy cơ hình thành mảng bám trong lòng mạch càng lớn, kéo theo các biến chứng tim mạch.

Thứ hai, nước lẩu đậm đặc trở thành gánh nặng cho gan, thận. Trong nước lẩu chứa nhiều dầu mỡ và muối, tất cả đều phải nhờ gan xử lý. Việc uống nước lẩu đậm đặc trong thời gian dài làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức năng gan nếu kéo dài. Lượng natri này khiến thận phải hoạt động mạnh để đào thải, dễ dẫn đến tình trạng phù nề và mệt mỏi vào hôm sau. Với người có bệnh nền về thận hoặc huyết áp, uống loại nước lẩu này càng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe lớn hơn.

Để ăn lẩu một cách an toàn, ngon miệng, bác sĩ đưa ra 3 nguyên tắc đơn giản giúp giảm thiểu nguy cơ cho mạch máu, gan và thận.

Nguyên tắc đầu tiên là giảm muối trong nước lẩu. Người ăn nên lựa chọn nước dùng trong, hạn chế các loại nước lẩu cay. Việc giảm muối và gia vị nồng giúp cơ thể dễ dàng chuyển hóa hơn, đồng thời hạn chế tích tụ natri và dầu mỡ.

Nguyên tắc thứ hai là ăn rau trước rồi mới ăn thịt. Phần thịt nên ưu tiên các loại ít béo như ức gà hoặc cá. Đây là cách giúp giảm lượng chất béo xấu nạp vào cơ thể mà không làm mất đi hương vị ngon miệng của món lẩu.

Nguyên tắc thứ ba là tuyệt đối không uống nước lẩu. Người ăn chỉ nên dùng các món trong nồi mà hạn chế uống nước. Nếu muốn uống, hãy múc nước dùng ngay từ đầu, trước khi cho thịt hoặc các thực phẩm nhiều chất béo vào nấu.

Bác sĩ Trác nhấn mạnh, dù ăn lẩu là thói quen phổ biến vào mùa lạnh nhưng nếu không biết cách lựa chọn thực phẩm và cách dùng phù hợp, cơ thể sẽ nhanh chóng chịu ảnh hưởng.