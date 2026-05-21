Loại rau ít người biết ăn, non mềm, cay nhẹ, xào với thịt ba chỉ thành món ngon thơm phức, hấp dẫn

Mọi người hầu như chỉ biết đến ớt như loại gia vị nêm nếm cho món ăn thêm hấp dẫn mà ít biết rằng lá ớt cũng là loại rau bổ dưỡng.

Những cây ớt trong vườn rau nhỏ của mẹ tôi đang phát triển mạnh mẽ, và lá mọc lên khắp nơi, trông thật non mềm và hấp dẫn.

Tôi chỉ hái một nắm, xào đơn giản với những lát thịt ba chỉ và mùi thơm tỏa ra từ chảo thật sự khó cưỡng.

Loại rau này mềm nhưng vẫn hơi giòn, thấm đẫm hương thơm đậm đà của thịt ba chỉ, thoang thoảng mùi lá đặc trưng giúp món ăn càng thêm hoàn hảo.

Trước đây tôi cứ nghĩ chẳng ai ăn lá ớt cả, nhưng sau khi xào thử, tôi nhận ra chúng thơm hơn nhiều loại rau xanh khác.

Món này ăn kèm với cơm thì ngon tuyệt. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn công thức xào rau đơn giản kiểu nhà làm này, ngay cả người mới vào bếp cũng có thể dễ dàng làm được.

Nguyên liệu: Một nắm lá ớt non, một ít thịt ba chỉ, 2-3 quả ớt đỏ nhỏ, vài tép tỏi, vài lát gừng, nước tương nhạt, nước sốt hàu, muối và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm:

- Rửa sạch lá ớt đã nhặt, để ráo nước và để riêng. Điều quan trọng là phải để ráo nước kỹ, nếu không chúng sẽ tiết ra nhiều nước khi xào, ảnh hưởng đến hương vị.

- Cắt thịt ba chỉ thành từng lát mỏng. Không nên cắt quá dày; lát mỏng sẽ giúp mỡ dễ tan chảy hơn khi xào, làm cho món ăn ít ngấy hơn. Đập dập tỏi và băm nhỏ. Cắt gừng thành sợi mỏng và ớt thành khoanh.

- Làm nóng chảo với một ít dầu ăn. Khi dầu nóng, cho các lát thịt ba chỉ vào xào trên lửa vừa nhỏ. Ban đầu, các lát thịt sẽ tiết ra nước. Tiếp tục xào cho đến khi các cạnh của lát thịt chuyển sang màu vàng nhạt, mỡ tan chảy hết, dầu trong chảo trở nên trong, và các lát thịt hơi cong lại. Lúc này, mùi thơm của thịt ba chỉ sẽ tỏa ra.

- Xào gia vị: Dồn phần thịt ba chỉ đã xào sang một bên chảo, để dầu ở giữa. Thêm tỏi băm, gừng thái sợi và ớt băm nhỏ. Xào trong phần dầu còn lại cho đến khi thơm, dậy mùi tỏi và ớt. Cẩn thận đừng để cháy, nếu không sẽ bị đắng.

- Xào lá ớt: Đổ hết lá ớt vào nồi và xào nhanh trên lửa lớn. Lúc đầu sẽ có rất nhiều lá ớt, nhưng sau một lúc chúng sẽ mềm và tiết ra nước. Lúc này, tiếp tục xào để mỗi lá ớt đều được phủ đều dầu và mùi thơm của thịt trong nồi.

- Nêm gia vị và tắt bếp. Khi lá ớt đã mềm và chuyển sang màu xanh tươi, đến lúc nêm gia vị. Thêm một thìa nước tương nhạt, nửa thìa nước sốt hàu và một chút muối cho vừa ăn. Xào nhanh và đều để đảm bảo gia vị và các nguyên liệu được trộn đều. Xào khoảng mười giây, cho đến khi gia vị bám đều vào các nguyên liệu, sau đó tắt bếp và lấy ra khỏi chảo.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Hãy chọn những ngọn non của lá ớt. Lá già không chỉ có vị kém ngon mà còn dễ bị chát, ảnh hưởng đến hương vị của toàn bộ món ăn.

- Thịt ba chỉ phải được chế biến để tiết ra mỡ. Điều này sẽ làm cho món rau xào thơm ngon hơn, không bị nhạt nhẽo, và thịt ba chỉ đã chế biến sẽ không bị ngấy.

- Sử dụng lửa lớn và xào nhanh trong suốt quá trình. Không nên xào lá ớt quá lâu, nếu không chúng sẽ chuyển sang màu vàng và mềm, mất đi độ giòn và dai. Khi lá ớt hơi mềm và sẫm màu hơn thì gần chín rồi.

- Cho muối vào sau cùng. Nếu cho quá sớm, lá ớt sẽ tiết ra nước, làm cho chúng mất đi độ giòn và vị nhạt.

Ngay khi món ăn được dọn ra, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi thơm béo ngậy của thịt ba chỉ hòa quyện với hương thơm tươi mát của lá ớt. Cắn một miếng, lá ớt mềm nhưng vẫn hơi giòn, được bao phủ bởi nước thịt đậm đà. Càng nhai, hương vị càng nồng nàn.

Món này dễ làm, nguyên liệu cũng dễ tìm. Nếu bạn chưa từng thử, nhất định phải làm một lần; bạn sẽ ngạc nhiên bởi hương vị tươi ngon và thơm lừng của loại rau này đấy.