Một thói quen phổ biến sau khi ăn lẩu tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Tuy nhiên, theo bác sĩ người Trung Quốc Trác Vi Như, chuyên khoa nội soi - gan mật - tiêu hóa, thói quen tiết kiệm này tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Bác sĩ Trác cho biết không ít người tin rằng nước lẩu thừa chỉ cần đun sôi kỹ trước khi dùng là an toàn. Thực tế, nếu nước lẩu đã nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus, việc đun sôi chưa chắc đã loại bỏ được hoàn toàn nguy cơ. Loại vi khuẩn này có khả năng chịu nhiệt, khiến quá trình gia nhiệt thông thường không đủ để tiêu diệt triệt để.

Bạn không nên tái chế nước lẩu cho các bữa sau. Ảnh: Ban Mai

Đáng lo ngại hơn, Bacillus cereus còn sinh ra một loại độc tố gây nôn gọi là Cereulide. Theo bác sĩ Trác, độc tố này có cấu trúc rất bền vững, ngay cả khi được đun ở nhiệt độ 100 độ C liên tục trong 150 phút vẫn không bị phá hủy. Điều đó có nghĩa là việc đun sôi chỉ có thể tiêu diệt vi khuẩn sống nhưng không đảm bảo loại bỏ lượng độc tố đã hình thành trong nước lẩu.

Theo China Times, một điểm nguy hiểm khác là nước lẩu nhiễm Bacillus cereus thường không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Mùi và màu sắc vẫn có thể hoàn toàn bình thường khiến người ăn khó nhận biết rủi ro. Tuy nhiên, chỉ từ 1 đến 5 giờ sau khi sử dụng, người ăn có thể xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như buồn nôn dữ dội, nôn ói liên tục và đau bụng dữ dội.

Để giảm thiểu nguy cơ khi muốn ăn lại nước lẩu qua bữa, bác sĩ Trác nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc ba nguyên tắc quan trọng.

Thứ nhất, nước lẩu ăn thừa phải được cho vào tủ lạnh trong vòng hai giờ. Khoảng nhiệt độ từ 5 độ C đến 60 độ C bị xem là “vùng nhiệt độ nguy hiểm” - vi khuẩn có thể sinh sôi rất nhanh. Việc để nước lẩu ở nhiệt độ phòng chờ nguội từ từ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Thứ hai, cần chia nước lẩu vào các hộp nông để làm nguội nhanh. Nồi nước lớn có khả năng tỏa nhiệt chậm, khiến phần lõi duy trì lâu trong vùng nhiệt độ nguy hiểm. Khi chia nhỏ vào hộp nông, quá trình làm nguội diễn ra nhanh hơn, giúp giảm nguy cơ vi khuẩn tăng sinh.

Thứ ba, nước lẩu chỉ nên được hâm nóng một lần duy nhất và phải sử dụng hết trong vòng hai ngày. Việc hâm lại nhiều lần khiến thực phẩm liên tục đi qua vùng nhiệt độ nguy hiểm, làm tăng nguy cơ vi khuẩn và độc tố tiếp tục sinh sôi.

Bác sĩ Trác đặc biệt khuyến cáo, trong những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch yếu, cách an toàn nhất là đổ bỏ nước lẩu ăn thừa. Dù có tiếc thực phẩm đến đâu, bạn cũng không nên đánh đổi sức khỏe của người thân bằng những rủi ro khó lường từ ngộ độc thực phẩm.