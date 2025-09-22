Giảm cân thành công nhưng huyết áp tăng cao do thói quen khi ăn lẩu

Không ít người sau khi giảm cân thành công lại phát hiện huyết áp vẫn không ổn định, thậm chí tăng cao. Điều này gây ra sự thất vọng, bởi giảm cân vốn được xem là một trong những biện pháp quan trọng để cải thiện sức khỏe tim mạch.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lưu Di Lý (Trung Quốc), nguyên nhân tăng huyết áp có thể không nằm ở cân nặng mà ở thói quen ăn uống hằng ngày - đặc biệt là lượng natri tiêu thụ. Nhiều người tin rằng họ đang ăn uống lành mạnh nhưng lại vô tình rơi vào những “bẫy natri” ẩn giấu trong bữa ăn. Hai nguồn cung cấp natri phổ biến nhất chính là các loại nước chấm và nước dùng, vốn ít khi được chú ý.

Bạn nên hạn chế dùng các loại nước chấm, uống nước lẩu. Ảnh minh họa: Ban Mai

Chuyên gia Lưu chia sẻ trường hợp một bệnh nhân giảm cân thành công, chỉ số khối cơ thể (BMI) về mức bình thường, nhưng huyết áp lại luôn ở mức cao. Khi được hỏi, bệnh nhân cho biết thường xuyên dùng lẩu và cho rằng mình ăn rất lành mạnh. Anh bỏ hẳn sa tế vì sợ dầu mỡ, chỉ chấm nước tương. Nhưng lượng nước tương sử dụng trong mỗi bữa lại rất nhiều. Kết quả là lượng muối nạp vào cơ thể vượt xa khuyến nghị, khiến huyết áp không thể giảm xuống dù cân nặng đã giảm.

Theo một khảo sát được China Times dẫn lại, nguyên nhân lớn nhất khiến người trưởng thành tiêu thụ quá nhiều muối không phải do nêm nếm khi nấu ăn mà do thói quen dùng nước chấm quá mức. Nhiều người có thói quen xin thêm nước chấm, tương ớt cho món ăn thêm hương vị.

Ngoài nước chấm, chuyên gia Lưu cũng cảnh báo về thói quen uống nước lẩu hay nước canh. Khi các loại rau, thịt, hải sản được cho vào nồi, muối, gia vị và chất béo sẽ dần hòa tan, khiến nước lẩu đậm đặc hơn. Việc uống nhiều nước lẩu đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể lượng natri cao gấp nhiều lần. Theo bà Lưu, chỉ cần bỏ thói quen uống nước lẩu, lượng natri nạp vào có thể giảm từ một phần ba đến một nửa.

Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Trung Quoocs0 cũng nhấn mạnh rằng lẩu vốn được nhiều người ăn kiêng ưa chuộng, vì nguyên liệu có thể tự lựa chọn, cách chế biến ít dầu mỡ, tạo cảm giác lành mạnh. Tuy nhiên, nếu chọn sai loại nước lẩu, ví dụ như nước lẩu dưa chua hay nước lẩu cay đậm vị, lượng calo và natri đưa vào cơ thể có thể vượt xa mức cho phép. Theo thống kê, chỉ cần uống hai bát nước lẩu dưa chua, cơ thể đã nạp lượng natri gần bằng mức khuyến nghị tối đa cho cả ngày. Điều này không chỉ gây tăng huyết áp mà còn làm thận phải làm việc quá tải để đào thải lượng muối dư thừa.

Do đó, các chuyên gia khuyến nghị người dân cần thay đổi thói quen ăn uống: hạn chế nước chấm mặn, giảm uống nước lẩu và chọn các loại nước dùng thanh đạm, ít muối. Những điều chỉnh nhỏ nhưng đúng cách sẽ giúp việc kiểm soát cân nặng phát huy hiệu quả, đồng thời bảo vệ tim mạch và duy trì huyết áp ổn định về lâu dài.