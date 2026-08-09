Loại quả vào mùa được ví như "máy tạo ẩm tự nhiên" cho cơ thể: Ăn sống giòn ngọt giải khát, nấu chín lại thành món nhiều người mê

Điều thú vị là cùng một loại quả nhưng khi ăn sống và nấu chín lại mang đến hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Có một câu nói dân gian quen thuộc: "Một quả vải như ba ngọn lửa, nửa cân lê mỗi ngày cũng chẳng ngại." Dù không có giá trị như một khuyến cáo y học, câu nói phần nào phản ánh quan niệm lâu đời của người Á Đông rằng lê là loại quả mang lại cảm giác mát lành, đặc biệt thích hợp trong mùa hè.

Những ngày này, đi chợ không khó để bắt gặp những sạp lê vàng óng hoặc xanh mướt, quả nào cũng căng mọng, nhiều nước. Giá thành không quá cao nhưng lại là loại trái cây giàu nước, vitamin C, chất xơ và kali, giúp bổ sung nước cho cơ thể trong thời tiết oi bức.

Lê Mỹ - một loại lê trong số các loại lê được bán tại các siêu thị và các chợ.

Ăn sống giòn ngọt, nấu chín lại mềm thơm – cùng một quả lê nhưng hai hương vị khác biệt

Điều khiến nhiều người thích lê là mỗi cách chế biến lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

Khi ăn sống, miếng lê giòn tan, nhiều nước, vị ngọt thanh lan khắp khoang miệng tạo cảm giác sảng khoái gần như ngay lập tức. Hàm lượng nước cao của lê cũng giúp bù nước cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ làm dịu cảm giác khô miệng, khô họng trong những ngày nắng nóng.

Ngược lại, khi được hấp hoặc hầm, phần thịt lê trở nên mềm, thơm và ngọt dịu hơn. Nước lê ấm thường được nhiều gia đình sử dụng khi thời tiết chuyển mùa hoặc lúc cổ họng khô rát. Dù không có tác dụng "bổ phổi" như nhiều quan niệm dân gian, lê nấu chín vẫn là món ăn dễ chịu nhờ cung cấp nước và tạo cảm giác dễ chịu cho vùng họng.

Giá trị dinh dưỡng của quả lê?

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lê chứa khoảng 84% là nước, đồng thời cung cấp chất xơ hòa tan, vitamin C, kali cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như flavonoid.

Chất xơ trong lê, đặc biệt là pectin, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cảm giác no và góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Trong khi đó, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Đây cũng là lý do lê thường được khuyến khích xuất hiện trong chế độ ăn cân bằng, đặc biệt vào mùa hè khi nhu cầu bổ sung nước tăng cao.

3 cách chế biến quả lê vừa ngon vừa dễ làm

Lê bào sợi trộn sốt chua ngọt

Đây là món ăn rất được ưa chuộng trong những ngày nóng bức. Chọn quả lê còn giòn, gọt vỏ rồi bào thành sợi. Có thể trộn cùng cà rốt hoặc dưa chuột để món ăn thêm màu sắc. Phần nước sốt gồm giấm balsamic hoặc giấm gạo, chút nước tương, một ít đường, vài giọt dầu mè và hành lá thái nhỏ. Những sợi lê giòn mát hòa quyện cùng vị chua ngọt giúp món ăn trở nên thanh nhẹ, kích thích vị giác và đặc biệt phù hợp trong những ngày không muốn ăn nhiều.

Lê hấp mật ong

Lê cắt bỏ phần đầu, khoét nhẹ lõi rồi cho mật ong vào giữa. Đem hấp khoảng 20-30 phút đến khi thịt quả mềm. Món ăn có vị ngọt dịu, thơm nhẹ, thích hợp dùng khi cổ họng khô hoặc muốn đổi vị trong bữa phụ.

Chè lê táo đỏ

Lê cắt miếng vừa ăn, nấu cùng táo đỏ, kỷ tử và một ít đường phèn. Sau khoảng 25 phút, nước chè chuyển sang vị ngọt thanh tự nhiên, rất thích hợp dùng ấm hoặc để mát.

Ăn lê thế nào để tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ưu tiên ăn lê nguyên quả thay vì ép lấy nước vì phần lớn chất xơ nằm ở phần thịt quả.

Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn lê với lượng phù hợp do đây là loại trái cây có chỉ số đường huyết tương đối thấp, nhưng nên tính vào tổng lượng carbohydrate trong ngày.

Ngoài ra, cần rửa sạch hoặc gọt vỏ nếu lo ngại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Không phải "thần dược", nhưng là loại quả rất đáng có trong mùa hè

Lê không phải thực phẩm có khả năng "giải độc" hay "bổ phổi" theo nghĩa điều trị bệnh. Tuy nhiên, nhờ giàu nước, chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa, loại quả quen thuộc này vẫn là lựa chọn đáng bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Đôi khi, những thực phẩm tốt cho sức khỏe không nằm ở mức giá đắt đỏ mà chính là những loại quả đang vào mùa, tươi ngon và dễ tìm ngay tại các khu chợ quen thuộc.