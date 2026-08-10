Loại củ chỉ xuất hiện vài tuần trong năm, đem xào cùng thịt bò giòn ngọt, cả nhà ăn hết nồi cơm

Lợi ích của củ niễng mùa thu

Không giống nhiều loại rau củ có thể tìm mua quanh năm, củ niễng chỉ xuất hiện theo mùa. Khi thời tiết bắt đầu chuyển sang thu, những củ niễng mập mạp, bên ngoài phủ lớp bẹ tím nâu bắt đầu được bày bán ở các khu chợ và chợ mạng.

Củ niễng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn khoảng 1 – 2 tháng vào Thu. Bởi vậy nhiều người sành ăn chỉ chờ đúng thời điểm để thưởng thức thứ củ dân dã này. Chất lượng củ sẽ giảm rõ rệt vì sau chính vụ, củ niễng xơ hơn, độ ngọt và độ giòn tự nhiên không còn được như đầu vụ.

Củ niễng nhìn bề ngoài khá giống với củ sả. Ảnh HM

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông Y Hà Nội), trong y học cổ truyền, củ này có vị ngọt, tính mát và được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian với công dụng thanh nhiệt, hỗ trợ lợi tiểu.

Củ niễng chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Y học hiện đại cũng chỉ ra, các dưỡng chất trong củ niễng cũng có thể góp phần hỗ trợ người bị tăng huyết áp, xơ gan hoặc một số vấn đề về tim mạch.

Sau khi bóc lớp vỏ tím bên ngoài, phần bên trong của củ trắng ngà. Ảnh HM

Nhìn bên ngoài, củ niễng khá giống với củ sả nhưng kích thước lớn hơn, lớp bẹ sẫm màu pha nâu. Khi bóc lớp vỏ, phần thân non trắng ngà bên trong có độ giòn, vị ngọt thanh nên có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món.

Củ niễng có thể xào, nấu canh hoặc chế biến đơn giản với hành, dầu ăn và gia vị. Trong đó, củ niễng xào thịt bò là món được nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp giữa vị ngọt, giòn nhẹ của củ và độ mềm thơm của thịt.

Cách chọn củ niễng ngon

Để chế biến món ăn ngon từ củ niễng, khâu chọn nguyên liệu ban đầu là quan trọng. Để chọn được củ niễng ngon nên chọn những củ mập, chắc tay, lớp bẹ bên ngoài còn tươi và ôm khít nhau, ít lớp lá ngả nâu. Phần thân bên trong có màu trắng ngà, không bị dập nát hay có mùi lạ.

Củ niễng càng mập càng ngon

Củ niễng đầu mùa thường có thân non trắng, giòn, ít xơ. Về cuối vụ, củ thường sẫm màu hơn và xuất hiện nhiều sợi xơ nhỏ nên khi chế biến sẽ không còn độ giòn ngon như đầu mùa.

Sau khi mua về, bóc bỏ những lớp bẹ già bên ngoài, rửa sạch rồi để ráo trước khi chế biến.

Món ngon củ niễng xào thịt bò

Nguyên liệu:

+ 300-400g thịt bò

+ 500g củ niễng

+ Tỏi băm

+ Dầu hào, nước tương

+ Tiêu xay, muối

+ Một chút bột ngũ vị hương

+ Bột bắp pha loãng với nước

Cách làm

Củ niễng bóc bỏ lớp bẹ già, rửa sạch rồi thái thành những sợi vừa ăn. Thịt bò thái lát mỏng, ướp với một chút nước tương, dầu hào và tiêu khoảng 15 phút. Xào thịt trong dầu nóng cho đến khi chín khoảng 80%, sau đó vớt ra để riêng.

Phi thơm tỏi rồi cho củ niễng vào xào khoảng 1 – 2 phút. Cho thêm một chút bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, muối để nêm nếm cho vừa miệng.

Cho thịt bò xào cho đến khi dậy mùi thơm, sau đó đổ hỗn hợp bột bắp vào và xào nhanh trong vài chục giây.

Củ niễng sau khi xào vẫn giữ được độ giòn nhẹ và vị ngọt tự nhiên. Thịt bò mềm, thơm, đậm đà, quyện với vị cay nhẹ của ớt, mùi thơm của tỏi và tiêu. Món này nên dùng ngay khi còn nóng, ăn cùng cơm trắng vô cùng đưa cơm.