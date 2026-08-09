4 thực phẩm để tủ lạnh quá 2 ngày dễ gây ngộ độc

Vì sao không nên để một số thực phẩm trong tủ lạnh quá 2 ngày?

Nhiệt độ thấp chỉ làm chậm, không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Nếu bảo quản quá lâu hoặc tủ lạnh không đủ lạnh, vi khuẩn vẫn có thể phát triển, làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thức ăn để lâu cũng dễ giảm hương vị, thay đổi kết cấu và hao hụt dinh dưỡng.

Để bảo quản an toàn, nên cho thức ăn vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, đựng trong hộp kín, duy trì nhiệt độ từ 4°C trở xuống và không sử dụng nếu không rõ thời gian bảo quản.

Cơm nguội

Cơm nguội là món thường được giữ lại sau bữa ăn nhưng dễ mất an toàn nếu bảo quản không đúng cách. Gạo có thể chứa bào tử vi khuẩn Bacillus cereus, vẫn tồn tại sau khi nấu. Nếu để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu, vi khuẩn có thể phát triển và sinh độc tố, thậm chí không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm nóng.

Cơm nguội là món thường được giữ lại sau bữa ăn nhưng dễ mất an toàn nếu bảo quản không đúng cách

Để an toàn, nên cho cơm vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, sử dụng trong tối đa 2 ngày, hâm nóng kỹ trước khi ăn và bỏ ngay nếu cơm có mùi lạ, nhớt hoặc đổi màu.

Súp, món hầm và nước sốt

Các món súp, hầm và nước sốt nguội chậm nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu để ngoài quá lâu. Để bảo quản an toàn, nên chia thành các hộp nhỏ trước khi cho vào tủ lạnh hoặc làm nguội nhanh bằng cách đặt nồi vào chậu nước đá và khuấy nhẹ.

Thịt và hải sản chưa chín kỹ

Các món tái như bít tết, hamburger, cá và hải sản chưa chín kỹ có thể vẫn chứa vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Salmonella và Listeria. Để an toàn, nên nấu chín kỹ, bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi chế biến và bỏ ngay nếu thực phẩm có mùi lạ, nhớt hoặc đổi màu. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch nên tránh các món tái hoặc sống.

Salad và rau đã trộn sốt

Salad giàu vitamin và chất xơ nhưng sau khi trộn sốt, rau dễ mềm, chảy nước và nhanh hỏng, nhất là khi dùng sốt có trứng, sữa hoặc mayonnaise.

Để an toàn, chỉ nên trộn lượng vừa đủ, bảo quản riêng rau và nước sốt nếu chưa ăn ngay, sử dụng salad đã trộn trong thời gian ngắn và bỏ nếu có mùi lạ, chảy nhiều nước hoặc đổi màu. Salad để quá lâu có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng kém.

Cách bảo quản thức ăn chín an toàn trong tủ lạnh

Bảo quản đúng cách giúp kéo dài thời gian sử dụng và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Nên chia thức ăn vào hộp nhỏ, đậy kín, ghi ngày bảo quản, duy trì nhiệt độ tủ lạnh ở 4°C hoặc thấp hơn và hâm nóng kỹ trước khi ăn. Đồng thời, cần vệ sinh tủ lạnh định kỳ và tránh xếp thực phẩm quá kín để đảm bảo khí lạnh lưu thông hiệu quả.