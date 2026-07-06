Tai chua có tác dụng gì mà được dân gian tin dùng?

Thành phần hóa học

Các bộ phận của cây tai chua được sử dụng làm thuốc gồm quả, thân, lá và nhựa cây. Tai chua chứa nhiều acid hữu cơ, chủ yếu là acid citric, cùng acid malic và acid tartric. Ngoài ra, dược liệu này còn giàu các hợp chất sinh học như flavonoid, xanthone và terpen, góp phần tạo nên các tác dụng sinh học. Tuy nhiên, quả và hạt tai chua cũng chứa một số hoạt chất có thể gây nôn nếu sử dụng không đúng cách.

Công dụng của tai chua

Theo y học cổ truyền

Trong y học cổ truyền, thân, lá và nhựa cây tai chua được dùng với tác dụng sát khuẩn, trong khi vỏ quả có vị chua, tính mát, thường được dùng nấu canh hoặc sắc nước uống để hỗ trợ hạ sốt, giải nhiệt. Nhựa cây còn được dân gian dùng trong một số trường hợp đỉa chui vào mũi. Ngoài ra, tai chua cũng được ứng dụng trong ngành thủ công để giữ màu khi nhuộm và đánh bóng đồ vàng, bạc.

Tai chua là loài cây mọc phổ biến ở các tỉnh phía Bắc và từ lâu đã được người dân sử dụng như một vị thuốc trong y học cổ truyền

Theo y học hiện đại

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong tai chua có thể giúp điều hòa cortisol, cải thiện tâm trạng, hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết, thúc đẩy trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, dược liệu này còn được ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và hoạt tính trên một số dòng tế bào trong điều kiện nghiên cứu.

Liều dùng và cách sử dụng

Liều dùng thông thường của tai chua khoảng 6-10 g mỗi ngày. Dược liệu có thể dùng làm gia vị trong chế biến món ăn hoặc sắc lấy nước uống. Tùy mục đích sử dụng, tai chua có thể dùng riêng hoặc kết hợp với các vị thuốc khác theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Lưu ý, dù là dược liệu có nguồn gốc tự nhiên, người dùng không nên tự ý sử dụng với liều lượng lớn hoặc kéo dài. Trường hợp đang mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để bảo đảm an toàn.