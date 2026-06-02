Ăn gì để giảm tác dụng phụ của truyền hóa chất?

Chán ăn, ăn không ngon miệng

Chia nhỏ bữa ăn trong ngày: Thay vì ăn 3 bữa lớn một ngày, bạn nên chia thành 8 – 10 bữa nhỏ mỗi ngày để dễ ăn, dễ tiêu hóa và làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng hiện có.

Ưu tiên các thực phẩm giàu năng lượng và protein: Dù chán ăn, người bệnh vẫn cần đảm bảo hấp thụ đủ năng lượng và protein để duy trì cơ bắp và ngăn ngừa suy dinh dưỡng. Lúc này, bạn có thể ăn các loại thực phẩm giàu năng lượng và protein như: thịt gà, cá, trứng, các loại đậu (đậu đen, đậu xanh, đậu nành…) và hạt (hạt điều, hạt chia, hạt lanh, hạt hạnh nhân)…

Luôn mang theo đồ ăn vặt: Các loại đồ ăn vặt lành mạnh như sữa chua, đậu phộng, hạnh nhân… sẽ giúp bạn bổ sung dưỡng chất hiệu quả mọi lúc mọi nơi;

Dù chán ăn, người bệnh vẫn cần đảm bảo hấp thụ đủ năng lượng và protein để duy trì cơ bắp và ngăn ngừa suy dinh dưỡng.

Lựa chọn các thức uống giàu dưỡng chất: Thay vì chỉ uống nước lọc, bạn nên kết hợp với các thức uống giàu dinh dưỡng khác như nước ép trái cây tươi (không đường), nước dừa, sữa bò tiệt trùng, sữa hạt… để vừa cung cấp độ ẩm cho cơ thể vừa bổ sung năng lượng và vi chất thiết yếu.

Buồn nôn

Ăn các món ăn yêu thích: Các món ăn yêu thích sẽ giúp bạn giảm bớt tâm lý căng thẳng khi ăn. Điều này có vai trò vô cùng quan trọng đối với người truyền hoá chất, bởi tâm trạng vui vẻ cũng khiến quá trình tiêu hoá diễn ra hiệu quả hơn;

Ăn thức ăn ở nhiệt độ phòng: Người truyền hoá chất thường nhạy cảm với mùi thức ăn. Do đó, để nguội ở nhiệt độ phòng sẽ giúp thức ăn bớt dậy mùi, giúp người bệnh ăn uống thoải mái hơn;

Bổ sung đầy đủ nước: Cung cấp độ ẩm cho cơ thể sẽ làm giảm cảm giác buồn nôn. Vì vậy, cứ mỗi 60 phút trôi qua, bạn nên nhấp một vài ngụm nước và cố gắng duy trì thói quen này càng lâu càng tốt.

Đau miệng

Ưu tiên các món ăn dạng sệt hoặc lỏng: Bạn nên ăn các món súp, cháo, mì nước, bún, phở,… để giảm thiểu ảnh hưởng của tình trạng đau miệng tới việc ăn uống;

Nên hạn chế các loại thức ăn quá cay, quá giòn, cứng và mặn để tránh làm nghiêm trọng thêm tình trạng đau miệng.

Làm mềm các món ăn khô: Bên cạnh các món nước, bạn có thể đa dạng hoá thực đơn bằng các món ăn mềm, chín nhừ và có nước sốt như rau luộc, cơm nấu mềm, trái cây chín, thịt sốt cà chua…;

Hạn chế các loại thức ăn làm đau miệng: Bạn nên hạn chế các loại thức ăn quá cay, quá giòn, cứng và mặn để tránh làm nghiêm trọng thêm tình trạng đau miệng.

Khó nuốt

Lựa chọn các loại thức ăn mềm, dễ nuốt: Các món ăn nước hoặc chín nhừ sẽ là lựa chọn hàng đầu trong trường hợp này. Bạn có thể tương cường các món súp, cháo, bún, miến, phở… trong thực đơn cho người truyền hóa chất;

Cắt nhỏ thức ăn: Khi chế biến thức ăn, bạn nên lưu ý cắt nhỏ các loại thực phẩm, thậm chí băm nhuyễn để quá trình nuốt ít gặp khó khăn hơn;

Tránh các món ăn dễ làm tổn thương thực quản: Các món ăn quá nóng, quá cay, mặn hoặc quá cứng và giòn nên được loại bỏ ra khỏi thực đơn cho người truyền hóa chất trong trường hợp này.

Sụt cân

Để tránh tình trạng sụt cân không kiểm soát trong quá trình truyền hoá chất, người bệnh cần ưu tiên các loại thực phẩm giàu calo và protein.

Ưu tiên các thức uống giàu dưỡng chất như sữa tiệt trùng, sữa hạt, sinh tố, nước ép trái cây.

Bên cạnh đó, bạn nên ăn theo đúng bữa, không nên đợi đến khi đói bụng. Đồng thời, hãy ưu tiên các thức uống giàu dưỡng chất như sữa tiệt trùng, sữa hạt, sinh tố, nước ép trái cây.

Táo bón

Để giải quyết vấn đề táo bón, người bệnh nên bổ sung chất xơ từ các loại rau xanh như rau cải xanh, rau cải bó xôi, bắp cải, cải thảo… và các loại trái cây tươi có múi như bưởi, cam, quýt…

Bởi lẽ, chất xơ sẽ giúp hệ tiêu quá hoạt động trơn tru và bài tiết các chất độc, chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Bên cạnh chất xơ, việc uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón.

Mất vị giác

Trong trường hợp mất vị giác, người bệnh cần tăng cường sự hấp dẫn của các món ăn thông qua mùi hương. Nếu bạn không bị buồn nôn, hãy mạnh dạn thêm các loại rau thơm, hạt tiêu, gừng, tỏi, nghệ vào món ăn hoặc tẩm ướp kỹ lưỡng trước khi nấu.

Lưu ý, bạn nên nhờ người thân hoặc bạn bè nấu ăn cùng để đảm bảo các món ăn được nêm nếm vừa vặn, tránh hấp thụ quá nhiều đường, muối hoặc chất béo bão hòa trong bữa ăn.

Khô miệng

Người bệnh nên cung cấp đủ độ ẩm cho cơ thể để hạn chế tình trạng khô miệng trong quá trình truyền hoá chất. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên các món ăn dạng nước như mì, bún, miến, phở để tạo thuận lợi cho quá trình nhai và tiêu hoá.

Nên lựa chọn loại kẹo không đường để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng.

Ngoài ra, việc nhau kẹo cao su cũng kích thích tiết nước bọt, giúp người bệnh khắc phục tình trạng khô miệng. Bạn nên lựa chọn loại kẹo không đường để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe răng miệng.

Tiêu chảy

Đối với tình trạng tiêu chảy, bạn nên bổ sung các món ăn có gừng, nghệ hoặc bạc hà vào thực đơn cho người truyền hóa chất. Bởi lẽ, các thực phẩm này có công dụng tuyệt vời trong ngăn chặn hoạt động của các vi khuẩn gây tiêu chảy và tránh tích tụ chất lỏng trong cơ thể.

Ngoài ra, tình trạng tiêu chảy có thể dẫn đến mất nước. Vì vậy, người bệnh nên bổ sung đầy đủ độ ẩm cho cơ thể để duy trì trạng thái khỏe mạnh.