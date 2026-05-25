Loại thịt mềm và ít mỡ hơn thịt bò, lại dễ tiêu hoá, nấu món này vừa lạ miệng vừa thơm ngon

Thịt bê là loại thịt giàu sắt, kẽm và vitamin nhóm B giúp bổ máu, tăng sức đề kháng và hỗ trợ phục hồi cơ thể. Nhờ sự cân bằng giữa độ mềm, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng, cà ri bê trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những bữa ăn đổi vị, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Cà ri bê là món ăn thơm béo, đậm đà với phần nước sốt sánh mịn hòa quyện giữa nước dừa, nước cốt dừa cùng hương thơm đặc trưng của sả, hoa hồi và thảo quả.

Loại thịt mềm ngọt kết hợp cùng khoai tây, khoai lang, cà rốt tạo nên hương vị vừa bùi vừa thanh, rất thích hợp để ăn cùng cơm nóng, bánh mì hoặc bún tươi. Dân Việt giới thiệu cách làm món cà ri bê như sau:

Nguyên liệu

- Thịt bê tầm 400-500gr

- Cà rốt 1 -2 củ

- Khoai tây 2 củ

- khoai lang 1 củ

- 1 quả cà chua, bột cà ri, dầu hào, đường, nước mắm, nước dừa, nước cốt dừa, hạt nêm, hoa hồi, thảo quả, bột sắn dây(hoặc bột bắp), 1 củ hành tây, rau mùi ta, 1 củ hành khô, 1/2 củ tỏi khô, 2 cây sả, dầu ăn.

Cách làm

- Củ sả đập dập cắt khúc tầm 10 cm, hành tỏi bóc vỏ băm nhỏ, cà chua gọt vỏ bỏ hạt thái hạt lựu.

- Cà rốt, khoai lang, khoai tây gọt vỏ rửa sạch thái miếng vuông nhỏ. Hành tây gọt vỏ bổ múi cau và cắt đôi.

- Thịt bê rửa sạch cắt miếng nhỏ vuông vừa ăn ướp cùng xíu nước mắm, 1 thìa (thìa dùng ăn cơm) bột cà ri, 1 chút tỏi băm nhỏ, hành băm nhỏ. Ướp khoảng 15 đến 30 phút hoặc lâu hơn càng ngon.

- Bắc chảo lên bếp cho chút dầu chờ nóng chảo cho hành tỏi băm nhỏ, sả, hoa hồi, thảo quả vào phi thơm. Cho cà chua cắt hạt lựu vào xào chín rồi cho thịt bê đã ướp đủ thời gian vào xào cùng cho thịt săn lại. Cho nước dừa xâm xấp mặt đun lửa vừa sôi trở lại thì vớt bọt và cho 1 muôi nước cốt dừa vào đun lửa vừa đến khi thịt mềm thì cho khoai tây, khoai lang, cà rốt đã làm sạch vào nấu thêm chi mềm.

- Khi các nguyên liệu đã chín mềm thì cho hành tây vào nấu khi tất cả các nguyên liệu đã chín mềm thơm mùi cà ri thì cho thêm bột sắn dây hoặc bột bắp vào tạo độ sánh cho món cà ri bê (02 thìa bột sắn hoặc bột bắp hoà tan cùng 50ml nước lạnh).

Trình bày ra bát, thêm rau mùi ta trang trí. Ngoài món cơm cà ri, cà ri thích hợp ăn với bún hoặc bánh mì.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Phạm thực hiện