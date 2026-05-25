Nhìn móng tay biết bệnh? 6 dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn không nên bỏ qua

Rãnh hoặc vết lõm ngang trên móng tay

Những đường lõm chạy ngang trên móng (đường Beau) có thể xuất hiện ở một hoặc nhiều móng tay, móng chân và cho thấy quá trình phát triển của móng bị gián đoạn. Hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như bệnh lý hoặc căng thẳng nặng khiến cơ thể ưu tiên năng lượng cho các chức năng quan trọng; chấn thương vùng móng làm ảnh hưởng nền móng; rối loạn tuần hoàn kéo dài gây giảm dinh dưỡng nuôi móng; các bệnh da liễu làm tổn thương cấu trúc móng hoặc thiếu hụt vitamin và khoáng chất khiến móng phát triển không đều.

Móng tay Terry

Móng tay Terry là tình trạng phần lớn bề mặt móng chuyển trắng đục, mờ như thủy tinh, chỉ còn một dải nhỏ màu nâu hoặc hồng ở đầu móng, đồng thời vùng bán nguyệt ở chân móng thường mờ hoặc không rõ. Đây có thể là thay đổi do tuổi tác, nhưng cũng có liên quan đến các bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, suy tim sung huyết, tiểu đường, suy thận hoặc viêm gan virus. Khi xuất hiện dấu hiệu này, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân và điều trị theo bệnh nền dưới hướng dẫn của bác sĩ.

Vết lõm (đường Beau) nằm ngang móng tay

Đường gờ dọc trên móng tay

Các đường gờ chạy dọc móng tay khác với đường Beau (chạy ngang) và thường xuất hiện do chấn thương nhẹ quanh vùng móng. Theo chuyên gia da liễu, tình trạng này cũng có thể liên quan đến các bệnh lý như viêm da cơ địa (chàm), vảy nến hoặc viêm, nhiễm trùng quanh móng. Những dấu hiệu này phản ánh sự bất thường trong quá trình tái tạo tế bào da và móng.

Đốm trắng trên móng tay

Các đốm trắng nhỏ trên móng tay thường không nguy hiểm nếu xuất hiện rải rác. Trong nhiều trường hợp, đây chỉ là hậu quả của va chạm nhẹ và sẽ biến mất khi móng mọc dài. Tuy nhiên, chúng cũng có thể liên quan đến tác động hóa chất, chấn thương nhẹ, tác dụng phụ của thuốc hoặc rối loạn sức khỏe tiềm ẩn nếu đi kèm triệu chứng khác. Nếu tình trạng kéo dài hoặc lan rộng, nên đi khám để được kiểm tra chính xác.

Móng tay giòn, dễ gãy

Theo bác sĩ Paul Ettlinger (Bệnh viện Đa khoa London), móng tay giòn có thể là dấu hiệu tự nhiên của lão hóa nhưng cũng phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nguyên nhân thường gặp gồm thiếu sắt, thiếu vitamin nhóm B hoặc chế độ ăn thiếu cân bằng; rối loạn ăn uống kéo dài; hội chứng Raynaud (tình trạng co thắt tạm thời các mạch máu nhỏ ở đầu ngón tay, ngón chân) làm giảm lưu lượng máu đến đầu chi; các bệnh viêm da như vảy nến, lichen phẳng; và rối loạn tuyến giáp, đặc biệt là suy giáp. Những yếu tố này khiến móng yếu, dễ tách lớp và gãy.

Móng tay vàng, giòn và dễ gãy

Móng tay vàng kèm tình trạng giòn có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý tiềm ẩn. Nguyên nhân thường gặp gồm nhiễm nấm móng hoặc bệnh tiểu đường do rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng đến cấu trúc collagen của móng. Đây là dấu hiệu cần được theo dõi sớm để tránh biến chứng hoặc tiến triển nặng hơn.