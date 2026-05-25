Bé trai thoát chết kỳ diệu sau khi nghi bị rắn hổ đất cắn

Ngày 24-5, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho biết vừa cứu thành công một bé trai bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng đã ngưng thở.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, em H. (11 tuổi; ngụ xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) bất ngờ bị một con rắn cắn vào chân khi đang ngồi chơi phía sau nhà. Vết thương do rắn cắn sưng nề khiến em H. liên tục than đau nên được người nhà chở đi chích ở phòng mạch tư. Tuy nhiên, do không giảm đau nên H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

Hình minh họa

Tại đây, H. có biểu hiện tăng tiết đàm, sụp mí mắt, suy hô hấp tăng dần rồi ngưng thở hoàn toàn. Các bác sĩ đã khẩn cấp đặt ống nội khí quản và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

"Liệt mi cùng khò khè đàm là dấu hiệu rất nặng nên bệnh nhi phải thở máy và truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất. Sau khi điều trị tích cực, vết rắn cắn giảm sưng nề, H. cũng đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời và ăn uống khá" – một bác sĩ thông tin.

Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các biện pháp dân gian để lấy nọc rắn vì rất dễ khiến vết thương nhiễm trùng và mất đi thời gian "vàng" cấp cứu bệnh nhân.

Khi nghi ngờ trẻ bị rắn độc cắn, người nhà có thể sơ cứu bằng cách cố định vùng bị cắn, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh, đặt vùng bị rắn cắn thấp hơn tim, không băng bó quá chặt và không chích rạch vết thương. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.