Nắng nóng 40 độ C, bác sĩ khuyến cáo 5 điều học sinh thi lớp 10 cần làm

Những ngày nắng nóng kéo dài với nền nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 39-40 độ C đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân, đặc biệt là học sinh trong giai đoạn ôn thi và tham gia các kỳ thi quan trọng.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, nắng nóng khiến cơ thể phải liên tục giãn mạch và tiết mồ hôi để hạ nhiệt, nhịp tim tăng và huyết áp dễ biến động.

Nhiệt độ cao còn có thể gây sốc nhiệt, tổn thương não, tim, thận nếu không xử trí kịp thời. Trong các đợt nắng nóng kéo dài, hệ điều hòa thân nhiệt phải hoạt động liên tục để tỏa bớt nhiệt. Không chỉ gây mệt mỏi, khó chịu, nắng nóng còn âm thầm ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung của học sinh trong giai đoạn ôn thi.

Dưới đây là 5 điều quan trọng sĩ tử cần ghi nhớ để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.

1. Uống nước trước khi thấy khát

Theo bác sĩ Hoàng, nhiều học sinh chỉ uống nước khi cảm thấy khát nhưng đây là lúc cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Mất nước dù ở mức nhẹ cũng có thể gây đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.

Sĩ tử nên uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc. Ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, cà phê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

2. Không thức khuya kéo dài để ôn bài

Nhiều học sinh có thói quen học khuya trong giai đoạn cận thi nhưng điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng.

“Thiếu ngủ kết hợp với nắng nóng khiến não bộ dễ mệt mỏi, giảm khả năng ghi nhớ và phản xạ khi làm bài”, bác sĩ Hoàng cho biết. Vì vậy, sĩ tử nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

3. Không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về

Đây là thói quen rất phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Khi vừa đi ngoài trời nắng về, cơ thể đang giãn mạch để tản nhiệt. Nếu tắm nước lạnh ngay, mạch máu có thể co lại đột ngột, gây choáng váng, đau đầu hoặc rối loạn huyết áp.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo học sinh nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm.

4. Ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi

Mùa hè là thời điểm thức ăn rất dễ ôi thiu do vi khuẩn phát triển nhanh trong môi trường nóng ẩm. Chỉ một bữa ăn không đảm bảo vệ sinh cũng có thể khiến sĩ tử bị tiêu chảy, đau bụng hoặc ngộ độc thực phẩm.

Các học sinh nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.

5. Sử dụng điều hòa đúng cách

Nhiều gia đình để điều hòa quá lạnh nhằm “giải nhiệt nhanh” nhưng sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời có thể khiến cơ thể khó thích nghi, dễ gây đau họng, nghẹt mũi hoặc cảm lạnh.

Theo bác sĩ Hoàng, nhiệt độ điều hòa phù hợp nên ở mức 25-28 độ C. Đồng thời, các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể khi ngủ.

Bác sĩ cũng lưu ý, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, tim đập nhanh, buồn nôn hoặc cơ thể mệt lả sau khi tiếp xúc với nắng nóng, học sinh cần nghỉ ngơi ngay ở nơi thoáng mát và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không cải thiện.

Ngoài ra, mất nước nghiêm trọng còn có thể biểu hiện bằng tình trạng lú lẫn, khó thở, da nóng đỏ nhưng không ra mồ hôi, nôn liên tục, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt nguy hiểm, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay, không nên tự xử lý tại nhà.