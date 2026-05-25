Làm rõ vụ 75 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 22/5 sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền (địa chỉ 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), nhiều người dân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện điều trị, với triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu.

Các bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Tính đến 14 giờ ngày 25/5, tổng số nạn nhân phải nhập viện điều trị đã lên tới 75 người. Trong đó, bệnh nhân tập trung đông nhất tại là Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai với 46 ca, Trung tâm Y tế Quy Nhơn (14 ca) và các bệnh viện khác như Hòa Bình, Bình Định, Quy Hòa.

Đáng chú ý, chủ cơ sở bánh mì cũng nằm trong số những người đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông tin, nguồn gốc thực phẩm, các thành phần trong bánh mì thập cẩm nghi ngờ gây ngộ độc bao gồm chả lụa, chả da bao, thịt thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà và dưa món.

Các loại chả được nhập từ một công ty tại tỉnh Tây Ninh. Còn các thực phẩm khác như như thịt, pa tê, bơ sốt và dưa chua đều do cơ sở tự chế biến tại nhà riêng, rồi vận chuyển ra nơi bán.

Các cơ sở y tế đang tập trung điều trị cho các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì đã tạm dừng hoạt động và không thực hiện lưu mẫu thực phẩm đối với các nguyên liệu bán ra trong ngày xảy ra vụ việc.

Sở Y tế Gia Lai yêu cầu các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn tập trung tối đa các nguồn lực để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân.