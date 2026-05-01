Thông tin mới vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến hàng chục người nhập viện

Chiều 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho 64 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Cán bộ địa phương thăm hỏi bệnh nhân vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Các bệnh nhân chủ yếu từ 11 đến 15 tuổi (nhỏ nhất 28 tháng, lớn tuổi nhất là 87 tuổi) được bố trí điều trị ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Truyền nhiễm theo triệu chứng, tình trạng.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, đa số còn sốt cao, đau bụng từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi. Chưa ghi nhận bệnh nhân nặng cần chuyển lên tuyến trên.

Theo UBND xã Tân Lập, khai thác thông tin từ người nhà, các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn là bánh mì tại một cơ sở tại thôn Tân Sơn, xã Tân Lập trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 – 29/4.

Hiện lực lượng chức năng đã làm việc với cơ sở bánh mì, thu thập các mẫu thực phẩm liên quan. Đồng thời đề nghị chủ cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 đến khi có thông báo mới.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, từ 6h30 ngày 29/4 đến 9h30 ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa ghi nhận 55 ca nhập viện điều trị nội trú với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, nôn ói, đi ngoài nhiều lần, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước. Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc bệnh viện cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị huy động nhân lực hỗ trợ, bổ sung giường bệnh, cấp thêm thuốc, dịch truyền, vật tư y tế. Đồng thời lấy mẫu phân, chất nôn gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.