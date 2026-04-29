Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong bánh mì gây ra vụ ngộ độc ở Nghệ An

Chiều 29/4, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết kết quả xét nghiệm xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một tiệm bánh mì ở xã Diễn Châu.

Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ ngộ độc.

Theo đó, trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. Hai mẫu âm tính là giò lợn và tương cà. "Có thể nguồn lây nhiễm chính là pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo cho các thực phẩm còn lại", ông Thương nói.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh. Đến nay, cả 62 người nhập viện do ngộ độc đã được xuất viện.

Salmonella là một trong những tác nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn tiêu hóa. Người nhiễm thường khởi phát triệu chứng sau 16 - 48 giờ với các biểu hiện như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi.

Hơn 60 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã ổn định sức khỏe.

Phần lớn trường hợp có thể tự hồi phục sau 4 - 7 ngày. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn tiến nặng, gây biến chứng như nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Vi khuẩn này thường tồn tại trong đường tiêu hóa của động vật và lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như thịt, trứng chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong quá trình chế biến.

Ngành y tế khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ăn chín uống sôi, không sử dụng thực phẩm sống hoặc chế biến không đảm bảo vệ sinh. Trong quá trình chế biến, cần rửa tay sạch, tách riêng thực phẩm sống, chín, dụng cụ chế biến phải được vệ sinh kỹ. Thực phẩm sau khi nấu nên dùng ngay hoặc bảo quản, hâm nóng đúng cách.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói sau khi ăn, người dân cần nghỉ ngơi, bù nước bằng dung dịch oresol theo đúng hướng dẫn, không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh hoặc thuốc cầm tiêu chảy khi chưa có chỉ định. Trường hợp có dấu hiệu nặng như sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, phân có máu, mất nước hoặc mệt lả cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Trước đó, từ ngày 17/4, hàng chục người tại xã Diễn Châu nhập viện với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Nghệ An ghi nhận 2 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì. Trước đó, tại Tân Kỳ, gần 140 người cũng phải nhập viện sau khi ăn món này.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc đặt ra yêu cầu siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh đồ ăn chế biến sẵn, đặc biệt là những món phổ biến như bánh mì.