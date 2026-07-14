Hôn mê sau 2 ngày ăn tiết canh lợn

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán viêm màng não cấp nghi do liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis).

Theo người nhà bệnh nhân, các triệu chứng xuất hiện và chuyển nặng rất nhanh. Từ sốt, đau đầu thông thường, ông C. nhanh chóng lơ mơ, kích thích và rối loạn ý thức. Sau khi sơ cứu tại y tế cơ sở, bệnh nhân được chuyển thẳng lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh (Khoa Cấp cứu) cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã giảm ý thức nghiêm trọng (chỉ số Glasgow đạt 9 điểm) kèm các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: BVCC

Ở những ca viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, phù não là biến chứng đáng sợ nhất. Tình trạng này làm tăng áp lực nội sọ cực nhanh, gây tổn thương não vĩnh viễn và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu chậm trễ cứu chữa.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, dùng kháng sinh mạnh và áp dụng các biện pháp hồi sức để kiểm soát phù não. Sau 4 ngày điều trị tích cực, ông C. đã cai được máy thở, rút ống nội khí quản và được chuyển về khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục theo dõi.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh nhấn mạnh, liên cầu lợn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não ở người lớn tại Việt Nam. Không chỉ phá hủy màng não, vi khuẩn này còn gây nhiễm khuẩn huyết với các biến chứng cực nặng như: xuất huyết da, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong.

Đáng chú ý, nhiều người dân cho rằng "kiêng" tiết canh lợn, chỉ ăn tiết canh gà, dê, vịt là an toàn. Tuy nhiên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận nhiều ca nhiễm liên cầu lợn dù bệnh nhân khẳng định không ăn tiết canh lợn.

Trong quá trình chế biến thương mại, các cơ sở thường pha trộn thêm tiết lợn (vốn có sản lượng nhiều và rẻ hơn) vào các loại tiết canh khác để tăng số lượng, khiến người ăn vô tình nuốt phải mầm bệnh.