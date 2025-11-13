Ăn tiết canh giúp cải thiện tình trạng thiếu máu?

Trên thực tế, tiết canh có chứa nhiều sắt - thành phần rất quan trọng để tạo máu. Vì vậy, tiết canh có thể giúp cải thiện tình trạng thiếu máu trong trường hợp nguyên nhân thiếu máu là do thiếu sắt.

Tuy nhiên, thiếu máu có rất nhiều nguyên nhân gây nên, thiếu sắt chỉ là một trong những số đó.

Việc bổ sung sắt cần tuân theo chỉ định của bác sĩ, do đó trước khi quyết định uống sắt hay sử dụng thực phẩm nhằm bổ sung sắt, người dân nên đi khám để tìm ra nguyên nhân gây thiếu máu.

Một số trường hợp thiếu máu nhưng lại thừa sắt (ví dụ điển hình là thiếu máu do bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia), uống thuốc sắt hoặc ăn thực phẩm chứa nhiều sắt sẽ làm tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn. Do đó, không phải ai ăn tiết canh cũng tốt.

Đáng lưu ý, tiết canh chưa được nấu chín luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng. Mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi ăn, đặc biệt với những người được bác sĩ khuyến cáo ăn chín, uống sôi.

Tiết canh chưa được nấu chín luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh tuân thủ phác đồ điều trị, người bệnh thiếu máu thiếu sắt cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý để cơ thể nhanh hồi phục.

Người bệnh cần đảm bảo nguyên tắc ăn cân đối và đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, cân đối giữa protein động vật và thực vật; cải thiện chất lượng bữa ăn cần đảm bảo cung cấp đủ chất sắt theo nhu cầu khuyến nghị (theo tuổi, giới).

Cụ thể, người thiếu máu thiếu sắt nên thực hiện những điều sau:

1 - Tăng cường sử dụng nhóm thực phẩm cung cấp protein có chứa nhiều sắt, acid folic và các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B:

+ Nhóm protein động vật:

Nhóm thịt: Nên lựa chọn các loại thịt có màu đỏ như thịt bò, thịt bê, gan, tiết, thịt lợn, thịt gà tây… Nên sử dụng 45-60g protein/ngày, tương đương 200-300g thịt/ngày.

Thủy hải sản: Cá thu, cá hồi, nhóm nhuyễn thể có vỏ (hàu, sò, ốc), đảm bảo ăn 2-3 bữa thủy hải sản/tuần.

Trứng: Trong trứng có đầy đủ các chất dinh dưỡng protein, lipid, glucid. Đặc biệt, lòng đỏ của trứng có chứa một lượng đáng kể sắt, canxi, kẽm, vitamin A… Một người lớn nên ăn 2-3 quả trứng/tuần.

+ Nhóm protein thực vật:

Nhóm rau lá màu xanh đậm: Họ cải như rau cải chân vịt (cải bó xôi), cải xoong, súp lơ xanh… Một ngày nên sử dụng từ 300-400g (tương đương với 1 bát con rau/bữa).

Nhóm đậu, đỗ và các loại hạt: Đậu hà lan, đậu tương, lạc, hạt điều, hạnh nhân…

+ Các loại quả chín, quả mọng: Các loại quả như cherry, dâu tây, nho, việt quất, lựu… không chỉ giàu sắt mà còn chứa nhiều vitamin C, giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể và giúp tăng cường hấp thu sắt, nên sử dụng từ 100-200g quả chín/ngày.

2 - Hạn chế sử dụng trà, cà phê vì có chứa tannin làm ức chế khả năng hấp thu sắt.

3 - Bổ sung sắt hoặc đa vi chất dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương