6 nhóm người tuyệt đối nói 'không' với lòng lợn kẻo rước họa vào thân

Lòng lợn là món ăn quen thuộc trên mâm cơm và bàn nhậu của nhiều gia đình. Dù chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và khoáng chất, thực phẩm này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ nếu nguồn gốc không đảm bảo hoặc chế biến không đúng cách.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nội tạng lợn có thể tích tụ các chất độc hại từ môi trường và thức ăn trong quá trình chăn nuôi. Nếu khâu giết mổ, bảo quản hoặc chế biến không bảo đảm vệ sinh, nguy cơ nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng sẽ tăng lên đáng kể.

Trong các phần của lòng lợn, ruột non vẫn còn chứa thức ăn chưa được tiêu hóa hết nên có thể tồn tại nhiều vi khuẩn và tạp chất. Trong khi đó, ruột già là nơi chứa chất thải và cặn bã của cơ thể lợn nên nguy cơ nhiễm khuẩn còn cao hơn.

Dù lựa chọn phần nào, yếu tố quan trọng nhất vẫn là an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng nên mua lòng lợn tại cơ sở uy tín, làm sạch kỹ trước khi chế biến, nấu chín hoàn toàn và bảo quản đúng nhiệt độ nếu chưa sử dụng ngay.

Lòng lợn là món ăn quen thuộc trên mâm cơm và bàn nhậu của nhiều gia đình. (Ảnh minh hoạ)

6 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn

Người mắc bệnh gout

Lòng lợn chứa nhiều purin. Khi đi vào cơ thể, chất này làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dễ khởi phát các cơn đau gout cấp. Việc ăn thường xuyên còn có thể khiến tinh thể urat lắng đọng tại khớp, làm bệnh tiến triển nặng hơn, đồng thời tăng nguy cơ suy thận và sỏi tiết niệu.

Người mắc bệnh tim mạch hoặc mỡ máu cao

Hàm lượng cholesterol trong lòng lợn khá lớn. Ăn nhiều có thể khiến mỡ máu tăng, làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các biến cố tim mạch. Người bị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu nên hạn chế món ăn này.

Người có hệ tiêu hóa yếu

Lượng chất béo cao khiến lòng lợn trở thành thực phẩm khó tiêu. Với người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa hoặc thường xuyên đầy bụng, tiêu chảy, món ăn này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người thừa cân, béo phì

Lòng lợn cung cấp nhiều năng lượng và cholesterol. Nếu ăn thường xuyên, việc kiểm soát cân nặng sẽ khó khăn hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Người bị viêm gan, xơ gan

Khi chức năng gan suy giảm, khả năng chuyển hóa và đào thải độc tố cũng kém đi. Việc ăn nhiều nội tạng động vật có thể làm tăng gánh nặng cho gan và ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng với nội tạng động vật, nhất là khi không rõ nguồn gốc. Lòng lợn chế biến không bảo đảm vệ sinh hoặc chưa nấu chín có thể chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, trong đó có liên cầu khuẩn Streptococcus suis. Đây là tác nhân nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Ăn lòng lợn thế nào để giảm nguy cơ?

Với người khỏe mạnh, lòng lợn không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế sạch, nấu chín kỹ và tuyệt đối không ăn lòng tái hoặc lòng chưa được làm sạch.

Một món ăn ngon chỉ thực sự an toàn khi được sử dụng đúng cách. Trước khi thưởng thức lòng lợn, mỗi người nên cân nhắc tình trạng sức khỏe của bản thân để tránh những rủi ro không đáng có.