Thường xuyên mơ thấy quan hệ tình dục có phải dấu hiệu bệnh tâm thần?

Các chuyên gia tâm thần học và giấc ngủ khẳng định rằng trong đa số trường hợp, mơ thấy quan hệ tình dục là hiện tượng hoàn toàn bình thường và không phải dấu hiệu của bệnh tâm thần.

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Giấc mơ tình dục phổ biến hơn nhiều người nghĩ

Một khảo sát về giấc mơ được thực hiện tại nhiều quốc gia cho thấy nội dung liên quan đến tình dục nằm trong nhóm những chủ đề xuất hiện thường xuyên nhất trong giấc mơ của người trưởng thành.

Không chỉ nam giới mà phụ nữ cũng thường xuyên trải qua những giấc mơ mang tính chất thân mật, lãng mạn hoặc tình dục.

Điều đáng chú ý là nội dung trong mơ thường không phản ánh chính xác những gì con người mong muốn ngoài đời thực.

Nhiều người mơ thấy quan hệ với người lạ, đồng nghiệp, bạn học cũ, người nổi tiếng, thậm chí là những người mà họ không hề có tình cảm hay hứng thú trong cuộc sống thực tế.

Điều này khiến không ít người cảm thấy bối rối hoặc tội lỗi sau khi thức dậy.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đó là hoạt động bình thường của não bộ trong lúc ngủ.

Não bộ vẫn làm việc khi chúng ta ngủ

Trong khi ngủ, đặc biệt là giai đoạn REM (Rapid Eye Movement), não bộ không hề "nghỉ ngơi" hoàn toàn.

Đây là thời điểm các vùng não liên quan đến cảm xúc, ký ức, trí tưởng tượng và tiềm thức hoạt động rất mạnh.

Não bộ sẽ xử lý hàng loạt thông tin được tích lũy trong ngày, sắp xếp ký ức, giải tỏa cảm xúc và tạo nên những câu chuyện đôi khi rất phi lý trong giấc mơ.

Vì vậy, một giấc mơ tình dục không nhất thiết phản ánh mong muốn thật sự của bạn.

Nó có thể đơn giản là sự pha trộn ngẫu nhiên giữa cảm xúc, ký ức, hình ảnh đã nhìn thấy, những suy nghĩ thoáng qua hoặc các nhu cầu tâm lý chưa được nhận thức rõ.

Có phải do thiếu thốn tình cảm hoặc nhu cầu sinh lý?

Trong một số trường hợp, giấc mơ tình dục có thể liên quan đến đời sống cảm xúc hoặc nhu cầu gần gũi.

Những người đang cô đơn, yêu xa, thiếu sự quan tâm từ bạn đời hoặc có đời sống tình dục không được thỏa mãn có thể mơ thấy những nội dung mang tính thân mật nhiều hơn.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cứ mơ thấy quan hệ tình dục là đang "thiếu thốn".

Nhiều người có hôn nhân hạnh phúc, đời sống tình dục bình thường vẫn thường xuyên có những giấc mơ tương tự.

Các chuyên gia cho rằng giấc mơ tình dục đôi khi phản ánh nhu cầu được kết nối, được yêu thương hoặc được quan tâm hơn là nhu cầu tình dục đơn thuần.

Stress có làm tăng những giấc mơ này?

Khi cơ thể và tâm trí chịu nhiều áp lực, chất lượng giấc ngủ thường bị ảnh hưởng. Não bộ có xu hướng xử lý mạnh hơn những cảm xúc bị dồn nén trong ngày, khiến các giấc mơ trở nên sống động và dễ nhớ hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy những người đang trải qua căng thẳng kéo dài có thể mơ nhiều hơn, trong đó có cả những giấc mơ mang nội dung tình dục.

Tuy nhiên, stress không phải nguyên nhân duy nhất.

Hormone, cảm xúc, những trải nghiệm trong ngày, phim ảnh, mạng xã hội hay thậm chí một cuộc trò chuyện thoáng qua cũng có thể xuất hiện trong giấc mơ dưới những hình thức bất ngờ.

Mơ thấy người lạ hoặc người không nên mơ có đáng lo?

Không ít người phụ nữ đã kết hôn cảm thấy hoang mang khi mơ thấy quan hệ với người khác ngoài chồng. Nam giới cũng có thể mơ thấy đồng nghiệp, bạn bè hoặc những người hoàn toàn xa lạ.

Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng giấc mơ không phải là lời thú nhận bí mật của tiềm thức. Não bộ khi ngủ hoạt động theo cơ chế liên tưởng, không tuân theo logic đạo đức hay suy nghĩ có ý thức như lúc tỉnh táo.

Do đó, việc mơ thấy một người nào đó không đồng nghĩa với việc bạn có tình cảm hoặc mong muốn thật sự với họ.

Điều quan trọng là cách bạn sống và hành xử khi tỉnh táo, chứ không phải những hình ảnh xuất hiện trong giấc ngủ.

Đừng tự kết tội bản thân vì một giấc mơ

Nhiều người dành quá nhiều thời gian để phân tích hoặc lo lắng về những gì mình nhìn thấy trong giấc ngủ.

Thực tế, giấc mơ là sản phẩm của một bộ não đang xử lý vô số thông tin phức tạp. Nó không phải bản án về đạo đức, cũng không phải bằng chứng cho thấy bạn có vấn đề về tâm thần.

Nếu một tháng bạn mơ thấy quan hệ tình dục vài lần, trong khi cuộc sống, công việc và các mối quan hệ vẫn diễn ra bình thường, thì đó thường chỉ là một phần tự nhiên của hoạt động tâm lý và sinh lý con người.

Bởi suy cho cùng, những gì xuất hiện trong giấc mơ không định nghĩa con người bạn. Điều thực sự quan trọng là cách bạn sống, yêu thương và lựa chọn khi đang thức.