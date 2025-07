Hé lộ quán bán tiết canh, lòng lợn làm 2 người tử vong ở Hưng Yên

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên, sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp tử vong nghi do nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn tiết canh, lòng lợn tại quán ăn ở thôn Đồng Kỷ, xã Quỳnh An, cơ quan này đã thành lập 2 tổ công tác để xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 người phải đi cấp cứu và 2 người tử vong đều ăn tại 2 quán: Quán của bà P.T.N và quán của bà P.T.T thôn Đồng Kỷ, xã Quỳnh An. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã tiến hành điều tra xác minh thông tin tại quán của bà P.T.T, quán bà Đ.T.H. Riêng quán ăn của bà N. do bà vắng mặt tại địa phương, nên chồng bà là người cung cấp thông tin cho đoàn kiểm tra.

Tổ điều tra xác minh cho thấy, các cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, không được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Các quán ăn bán các món ăn gồm: bún ốc, canh cá, tiết canh, lòng lợn.

Ngày 6/7, bà H, bà T, bà N mua thịt lợn thăn, lòng lợn chín và tiết lợn của ông L ở cùng thôn về làm lòng lợn tiết canh bán cho khách.

Thịt lợn, lòng lợn, tiết canh mua về được bảo quản ở nhiệt độ thường sau đó được chế biến thành 16 bát, thể tích khoảng 100ml/bát. Tiết canh được bán cho 15 người đến ăn tại 3 quán, trong 15 người đã ăn tiết canh, 2 người tử vong là ông T.V.D sinh năm 1970 và ông N.DT sinh năm 1974 cùng trú tại xã Quỳnh An. Có 3 người đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bà H, bà T. - 2 chủ quán bán tiết canh, lòng lợn thông tin với đoàn kiểm tra, thành phần của tiết canh gồm: tiết lợn, sụn lợn, phổi lợn, nước lọc đun sôi để nguội, mì chính, rau mùi, hành nướng, lạc rang. Nguồn nước dùng để chế biến thực phẩm là nước máy.

Về điều kiện cơ sở vật chất, các quán ăn có điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo cho việc chế biến thực phẩm, các cơ sở không có cửa che chắn côn trùng và động vật gây hại, không có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm...

Hiện nay, tổ điều tra của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên yêu cầu 3 quán ăn của bà N, bà T., bà H. cùng cơ sở giết mổ lợn của ông L. dừng hoạt động cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đối với TTYT Quỳnh Phụ, phối hợp với UBND xã Quỳnh An tiến hành phun khử khuẩn đối với 3 quán ăn, cơ sở giết mổ của ông L....đồng thời tiếp tục điều tra nắm chắc tình hình sức khỏe của những người ăn tại quán ăn của bà N. vào sáng ngày 6/7.