Hà Nội ghi nhận ca đầu tiên tử vong do liên cầu lợn

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 118 ca mắc tay chân miệng. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.411 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.749 ca). Đồng thời, ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng tại Quảng Bị và Trung Giã. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 51 ổ dịch, còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Thành phố ghi nhận 20 ca mắc sởi tại 16 phường, xã. Số mắc giảm 8 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.314 ca tại 125 phường, xã; 1 ca tử vong. Bệnh nhân sởi phân bố theo nhóm tuổi: 12,2% dưới 6 tháng; 12,9% từ 6-8 tháng; 7,8% từ 9-11 tháng; 20,2% từ 1-5 tuổi; 13,7% từ 6-10 tuổi, 14,4% 11-15 tuổi; 18,8% ≥ 16 tuổi. Tuần qua cũng ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, giảm 20 ca so với tuần trước (36 ca). Cộng dồn năm 2025, thành phố ghi nhận 2.147 ca COVID-19, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.063 ca).